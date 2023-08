Arbeitsmarkt: Konjunktur schwächt sich ab

Waldhessen

Statistik für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Es gibt 229 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr.

Hersfeld-Rotenburg – Der Arbeitsmarkt in Waldhessen zeigt sich derzeit dynamisch – auch über den saisonal bedingt üblichen Anstieg der Arbeitslosenquote hinaus. Die ist im Vergleich zum Vormonat von 4,1 auf 4,2 Prozent gestiegen, vor einem Jahr waren es lediglich 3,9 Prozent. Für den Juli vermeldet die Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda mit 207 überdurchschnittlich viele Menschen, die ihren Job verloren haben – umgekehrt aber mit 193 auch überdurchschnittlich viele zuvor Arbeitslose, die eine Beschäftigung gefunden haben.

Dazu erklärt Agentur-Chef Waldemar Dombrowski auf Nachfrage: „Einerseits sehen wir eine in Teilbereichen abgeschwächte Wirtschaftsentwicklung: Das Konsumklima ist aufgrund der erhöhten Inflation gedämpft. Die Menschen sind vorsichtiger bei ihren Investitionen, was sich beispielsweise im Versandhandel bemerkbar macht. Auf der anderen Seite besteht weiterhin ein sehr großer Bedarf an Fachkräften.“

Bei den Altersgruppen lässt sich die abgeschwächte Konjunktur am deutlichsten bei jungen Menschen unter 25 Jahren ablesen: Im Juli waren 349 arbeitslos gemeldet und damit 50 mehr als im Vorjahresmonat. Der Agenturchef geht davon aus, dass Ausbildungsabsolventen, die nicht übernommen wurden, in der Regel zeitnah in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Es sei auch positiv anzumerken, dass der Anstieg gegenüber dem Vormonat weitaus geringer ausfiel als im vergangenen Jahr und als im Vor-Corona-Jahr 2019. „Dennoch muss unser Augenmerk weiterhin auf diesem Personenkreis liegen. Mit 5,1 Prozent übersteigt die Arbeitslosenquote der 15- bis 25-Jährigen deutlich die Gesamtquote.“ Angesichts des demografischen Wandels gelte es, die Zukunft der jungen Menschen zu sichern und das Potenzial auszuschöpfen.

Nach wie vor gilt: Der Kreis Hersfeld-Rotenburg steht am Arbeitsmarkt vergleichsweise gut da. Niedrigere Arbeitslosenquoten haben in Hessen nur die Kreise Fulda (3,3), Waldeck-Frankenberg (3,9) und Hochtaunus (4,1). Foto: Agentur für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda. (Von Christopher Ziermann)