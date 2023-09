Konzert zum Bühnenjubiläum im Schloss Buchenau

Von: Laura Hellwig

Im Buchcafé: 2019 gaben die Rhöner Dröhner ihre zweite letzte Zugabe. archiv © Steffen Sennewald

Auf das Abschiedskonzert im Jahr 2011 folgte eine letzte Zugabe im Jahr 2018. Und darauf folgte noch eine letzte Zugabe. So richtig verabschieden aus der Musikszene können sich die Rocker nicht.

Buchenau – Jetzt feiert die Band ihren 35. Geburtstag mit einem Konzert in der Halle von Schloss Buchenau. Los geht es am Samstag, 30. September, um 21 Uhr. Lisa Bortfeld – Solistin auf der Akustik-Gitarre – stimmt zuvor auf handgemachte Livemusik ein. Einlass ist ab 19 Uhr.

Im Burghauner Ortsteil in Steinbach starteten die Vollblutmusiker mit dem Motto „explosive Rock‘n‘Roll“. Dirk Seehawer hatte die Initiative ergriffen. Er gab den Startschuss für das Bandprojekt. Ausbildung, Familiengründungen, Wohnortwechsel – all das konnte den Zusammenhalt der Gruppe nicht brechen. Unverbogen und rockig blieben die Musiker auf Kurs und trotzten der Versuchung, mit einem Main-Stream-Repertoire leicht an Engagements ranzukommen.

Seehawers Proberaum wurde zur Mietwohnung. Die Proben setzten sich in Roßbach nahtlos fort. „Nachdem Manfred Ernst aus Eiterfeld und Dirk Michel aus Petersberg dazu stießen, kam noch mehr Dröhner-Druck in den Kessel. Und mit dem Zugang von Andreas Schlossarek aus Darmstadt war das Gesangsbollwerk perfekt, das von seinem beeindruckenden Volumen nichts eingebüßt hat“, schreibt die Band in ihrer Ankündigung.

Feiern 35. Geburtstag: Die Rhöner Dröhner haben in Bad Hersfeld Kult-Status. Dieses Bild entstand im Jahr 1990. © Privat

Sabine Brehmer, Bertram Glotzbach und Egbert Kraus sind seit dem ersten Gig im Juni 1988 bis heute mit dabei und haben die Band wesentlich mitgeprägt. Man habe sich prächtig entwickelt, auch deshalb, weil man mit Andreas Kreutz schon bald einen eigenen Ton-Mixer als festes Bandmitglied begrüßen konnte. Schließlich hat Jan Mätschke am Bass erkannt, dass es noch eine Band gibt, die das spielt, was er mag und schätzt, weshalb er sich der Gruppe angeschlossen hat. Mit dem Abschiedskonzert scheiterte die Gruppe damit, der Rockmusik den Rücken zuzukehren – wohl auch deswegen, weil man persönlich und musikalisch in Kontakt und am Ball blieb.

Am 30. September dürfen sich Fans und Freunde knackiger Livemusik auf eine fast unveränderte Formation der Rhöner Dröhner freuen: Auf der Bühne werden Sabine Brehmer, Manfred Ernst, Dirk Michel, Andreas Schlossarek, Bertram Glotzbach, Jan Mätschke, Egbert Kraus und Andreas Kreutz stehen.

„Musikmachen ist bei allen ein Motor, den man nicht einfach abstellen kann. Solange einem die Gicht nicht plagt, geht es ran“, meint jedenfalls Keyboarder Berti Glotzbach und spricht den Bandmitgliedern aus der Seele. Es sei ein besonderes Konzert an einem besonderen Ort – wie immer, wenn die Band etwas zu feiern hat. Das Schloss Buchenau biete das passende Ambiente. Schlossherr Klaus Göbel richtet seine Konzerthalle für die Rhöner Dröhner her.

Unvergessen bleiben Hessentagskonzerte, das Konzert mit der englischen Band Sailor oder auch im Club King Kamemeha, bei der ein Großveranstalter gleich eine ganze Insel für einen Tag mietete, um es krachen zu lassen. Die Rhöner Dröhner räumten zum Erstaunen der Profi-Musikerkollegen richtig ab und standen für das kommende Jahr ganz oben auf der Veranstalter-Wunschliste.

Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro an folgenden Stellen: Brillenschmiede in Bad Hersfeld, Hünfelder Zeitung, und Schloss Buchenau.

Wer direkt von den Rhöner Dröhnern beliefert werden möchte, wendet sich an Eachy (Egbert Kraus), telefonisch erreichbar unter 0151 500 72 500. (Von Laura Hellwig)