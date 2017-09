Kraft schöpft Bundestagskandidatin Sabine Leidig (Die Linke) im eigenen Garten

Sieben Direktkandidaten bewerben sich im Wahlkreis 169 Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner um den Einzug in den Bundestag. Wir stellen die Kandidaten in persönlichen Porträts vor. Heute: Sabine Leidig (Die Linke).

Hersfeld-Rotenburg. Die Brötchen vom Bio-Bäcker um die Ecke seien die besten, sagt Sabine Leidig und greift sich eines mit Kürbiskernen. Unbedingt probieren müsse man die einmal, genau wie die Erdkirschen aus dem eigenen Garten – eine Physalis-Art, aber wesentlich sanfter im Geschmack.

Ein Blick auf den Frühstückstisch der Bundestagsabgeordneten von den Linken zeigt, wofür die zierliche 56-Jährige steht: Gesund sollte es sein, klar, aber auch regional und vor allem ökologisch angebaut. Die Marmelade ist selbstgemacht, der Honig trägt das Logo der heimischen Imker und der Schinken kommt vom Metzger um die Ecke. „Dafür zahle ich dann auch gerne einmal etwas mehr“, sagt Leidig, die zum dritten Mal für die Linken im Bundestagswahlkampf kandidiert und die seit 2016 den Wahlkreis 169 den ihrigen nennt.

Tour um Hersfeld

Um den besser kennenzulernen, war sie jetzt zweimal auf einer Fahrradtour rund um Hersfeld unterwegs. „34 Kilometer sind wir das eine Mal gefahren“, sagt sie und lacht, „für einige war das doch eine ganz schön weite Strecke.“ Nicht aber für sie: Gleich zwei Fahrräder befinden sich in ihrem Besitz, die für Leidig ein Alltags-Fortbewegungsmittel sind. Eines steht in ihrer Wohnstadt Kassel, das andere in Berlin, wo die Politikerin wegen ihrer Tätigkeit im Bundestag eine Zweitwohnung unterhält – gut sechs Kilometer betrage dort die Strecke zu ihrem Büro. Und falls einmal ein längerer Weg anstehe, werde eben auf das öffentliche Verkehrsnetz zurückgegriffen: „Ein Auto besitze ich nicht“, sagt Leidig, die mit sich zufrieden wirkt und den Blick fest auf ihren Gegenüber richtet, wenn sie mit ihm spricht.

Herrühren mag ihre in sich ruhende Art sicherlich auch von ihrem zweiten Hobby neben dem Fahrradfahren: dem Tango Argentino tanzen. Vor mehreren Jahren habe sie das schon für sich entdeckt, mag die immer neuen Herausforderungen dieser Tanzrichtung durch den unklaren Führungsstil – und die nebenbei gesundheitsfördernde Wirkung: die Haltung werde gerader, der Rücken stabiler. Und auch die kognitive Leistungsfähigkeit sei nachgewiesen. „Egal in welcher Stadt ich bin, ich schaue immer, ob ich dort irgendwo tanzen gehen kann“, sagt Leidig, die bei einem dieser Kurse ihren Lebensgefährten kennengelernt hat.

Ihre dritte Leidenschaft gilt ihrem Garten. Stauden stehen dort und Sonnenblumen, Kräuter sind ebenso gepflanzt worden wie die Erdkirschen. „Manchmal gehe ich direkt von der Haus- durch zur Gartentür“, erzählt die Mutter eines Sohnes und Großmutter zweier Enkel.

Ihr gefalle, dass man dort schnell sieht, was man geschafft hat – wie auch beim Putzen oder der Küchenarbeit. „Früher war das nicht so, jetzt mache ich das gerne,“ erzählt Leidig. (cow)

Zur Person

Sabine Leidig (56) ist in Heidelberg aufgewachsen. Dort hat auch ihre politische Sozialisation stattgefunden: Am deutschen Krebsforschungszentrum war die Biologielaborantin erst Jugendvertreterin, später Personalrätin. Ab 1992 war sie hauptamtlich beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg, ab 1996 DGB-Vorsitzende für die Region Mittelbaden. Von 2002 bis 2009 war Leidig Bundesgeschäftsführerin von Attac Deutschland. Vor der Bundestagswahl 2009 wurde sie Mitglied der Partei Die Linke, für die sie auf Listenplatz 1 in Hessen zur Wahl kandidierte. Zur Bundestagswahl 2013 trat sie als Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Hanau an. Leidig wohnt mit ihrem Lebensgefährten seit Ende des vergangenen Jahres in Kassel. Sie ist Mutter eines Sohnes und hat zwei Enkelkinder. (cow)

Zehn kurze Fragen

Jeans oder Stoffhose? Stoffhose

Meer oder Berge? Berge

Facebook oder Twitter? Twitter

Bier oder Wein? Wein

Fußball oder Formel 1? nichts

Hotel oder Zelt? Hotel

Mercedes oder BMW? Fahrrad

Rock oder Pop? Rock

Ahle Wurscht oder Weckewerk? Ahle Wurscht

Aufzug oder Treppe? Treppe (cow)

Leidigs Ziele für die Region

Auch wenn Sabine Leidig nach eigener Aussage lieber Bundes- als Kommunalpolitik betreibt: Für den Wahlkreis 169 (Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg) hat sie sich einige Ziele gesetzt:

• Ausbau des Nahverkehrsnetzes

• Stärkung des Güterbahnhofs in Bebra

• Gerechte Löhne in der Logistibranche wie bei Amazon in Bad Hersfeld

• Potenzial der ökologischen Landwirtschaft besser ausnutzen. (ts)