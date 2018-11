Busaufälle wegen Schneefalls im Kreis Hersfeld-Rotenburg: NVV äußert sich

Kalt erwischt: Der erste Schnee im Landkreis verwandelte am Dienstag manche Fahrbahn in eine Rutschpiste. Unser Bild entstand auf der Landesstraße zwischen Ronshausen und Hönebach, wo der Wintereinbruch für lange Staus sorgte.

Der erste Schneefall hat am Dienstagnachmittag nicht nur viele Autofahrer im Kreis Waldeck-Frankenberg kalt erwischt. Auch Busausfälle sorgten für Ärger.

Schnee und Glätte sorgten am Dienstag für teils lange Staus auf rutschigen Fahrbahnen. Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) wirkte angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse nicht gut vorbereitet. Leser beschwerten sich, dass es zu vielen Bus-Ausfällen kam, die zudem zu spät kommuniziert worden seien.

Betroffen waren unter anderem in der Region Bebra/Rotenburg die Buslinien 305, 308, 310, 311 und 315. Haltestellen wie die des Rotenburger Kindergartens an der Egerländer Straße wurden nicht bedient. Wer dafür angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse noch Verständnis aufbrachte, ärgerte sich aber spätestens darüber, dass es zunächst keinerlei Informationen an die NVV-Kunden gab. Denn besonders starke Kritik gab es am mangelhaften Informationsfluss seitens des NVV.

Wartende Schüler

„Schüler stehen informationslos nachmittags an Schulen rum, Eltern müssen allesamt losfahren, Kinder einsammeln“, schreibt ein HNA-Leser auf Facebook und ärgert sich: „Ihre Informationspolitik lässt mehr als zu wünschen übrig ... Das kann ja wohl nicht so schwer sein, zeitnah innerhalb von einer Stunde Ihnen in der Leitwarte vorliegende Ausfälle aktuell an Ihre Kundschaft zu kommunizieren.“

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte NVV-Sprecherin Sabine Herms: „Wir benötigen die Informationen der einzelnen Verkehrsunternehmen, die arbeiten Ausfälle selbst in unser System ein.“ Wenn keine Daten übermittelt werden, gebe es auch keine Informationen an die Kunden. Herms selbst habe nur von Problemen aus Waldeck-Frankenberg gehört. Der NVV habe zudem wie viele Autofahrer noch nicht mit Schneefall gerechnet.

Das sei nichts Neues, teilte Polizeipressesprecher Manfred Knoch mit. „Wenn die ersten Schneeflocken fallen, merken viele erst, dass sie ihre Winterreifen aufziehen sollten. So kommt es zu Verkehrsbehinderungen“, ergänzt Knoch. Vor allem morgens, in höheren Lagen und auf Nebenstraßen müsse man mit Glätte rechnen. Für Winterreifen sei es höchste Zeit.

Dass die Straßenmeistereien unvorbereitet gewesen seien, kann Joachim Schmidt, Pressesprecher von Hessen Mobil, nicht bestätigen: „Der Winterdienst läuft seit mehreren Wochen und die Straßenmeistereien sind in Habachtstellung.“ 65 Mitarbeiter kümmern sich um 787 Kilometer Straße, 7800 Tonnen Salz sind im Landkreis eingelagert.

Laut Sabine Herms treffen die Busfahrer die Entscheidung, ob die Sicherheit der Fahrgäste gewährleistet ist – ist dies nicht der Fall, werde die Fahrt nicht angetreten beziehungsweise unterbrochen. Wenn Ausfälle absehbar seien, sollten sich NVV-Kunden über die kostenlose Nummer 0800/9390800 informieren.