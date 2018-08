Trotz mehr Grundschülern: Die Schülerzahl im Kreis Hersfeld-Rotenburg sinkt

Hersfeld-Rotenburg. Am Montag geht die Schule los. Für 950 ABC-Schützen beginnt Dienstag der Ernst des Lebens. Insgesamt sinken die Schülerzahlen, teilt das Staatliche Schulamt mit.

Für über 20.000 Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen im Schulamtsbezirk beginnt am Montag wieder die Schule. Genau sind es 20.048 und damit 183 weniger als im vorigen Schuljahr.

Im Werra-Meißner-Kreis sind es 8915 (- 110), in Hersfeld-Rotenburg 11.133 (-73). Beide Kreise bilden zusammen einen Schulamtsbezirk. Gründe sind die demografische Entwicklung und weniger Kinder aus Familien, die geflüchtet sind und nicht Deutsch sprechen.

950 Erstklässler gehen in Hersfeld-Rotenburg zum ersten Mal in die Schule – in der Regel erst am Dienstag – 50 weniger als im vorigen Schuljahr. In Werra-Meißer ist die Zahl mit 750 Schulanfängern relativ stabil geblieben, erläuterten im Staatlichen Schulamt in Bebra die Leiterin Anita Hofmann, Stellvertreter Jürgen Krompholz und Dirk Beulshausen, zuständig für Stellen, Budget und für die Beruflichen Schulen, für die die Zahlen erst später vorliegen.

Für alle Unterrichtsstunden auch die geeigneten Lehrkräfte zu finden, sei in diesem Jahr eine Herausforderung gewesen. Vor allem Förder- und Grundschullehrer fehlen, die Bewerberlisten sind leer. Trotzdem habe man 68 Kräfte neu eingestellt oder von außerhalb gewonnen. Geholfen haben dabei die Qualifizierung von Lehrkräften aus anderen Schulformen für die Grund- und Förderschulen, auch Kräfte nach dem ersten Staatsexamen werden schon eingesetzt. Der Grundunterricht sei aber an allen Schule abgedeckt, an der Mehrheit der Schulen zu 104 Prozent.

Insgesamt besuchen jetzt 7106 Kinder (+78) Grundschulen im Schulamtsbereich. Weil weniger Jungen und Mädchen aus Bürgerkriegsregionen kommen, ist die Zahl der Kinder in den Intensivklassen um ein Drittel auf 280 gesunken. Viele dieser Kinder gehen nach diesen Sprachförderklassen jetzt in die Regelklassen.

Auffällig ist der anhaltende Trend zur gymnasialen Bildung: Bis zu 60 Prozent eines Jahrgangs besuchten die Gymnasialklassen. Hier verzeichne man in der Mittelstufe ein Plus von 222 Schülern bei nunmehr 3940, sagt Jürgen Krompholz vom Staatlichen Schulamt.

Er plädiert dafür, dem Rat der Grundschullehrer mehr Gehör zu schenken und warnt vor dem Druck, dem manche Kinder ausgesetzt würden. Die Beratung der Eltern werde intensiviert, sagt auch Schulamtsleiterin Anita Hofmann.

Die Fachleute sind sich einig, dass es neben dem Gymnasium viele weitere Wege zu Erfolg im Beruf gibt. So werden Fachkräfte dringend gesucht. Auch zum Schuljahresbeginn sind noch Ausbildungsplätze frei, immer noch werden Ausbildungsverträge geschlossen, sagt Dirk Beulshausen.

Rubriklistenbild: © Christina Zapf