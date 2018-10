Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) fordert mehr Arbeitsschutz-Kontrollen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Denn es werde nur selten überprüft, ob Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden.

In Hessen standen 166.000 Betrieben zuletzt lediglich 234 Arbeitsinspekteure bei der Gewerbeaufsicht gegenüber. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. „Firmen müssen praktisch nur alle paar Jahre mit einer Kontrolle rechnen – wenn überhaupt. Allein im Kreis Hersfeld-Rotenburg haben wir mehr als 2800 Betriebe“, sagt IG Bau-Bezirksvorsitzender Klaus Michalak. Angesichts dieser Zahlen überrasche es kaum, wenn es mancher mit der Arbeitssicherheit nicht so genau nehme, so der Gewerkschafter. Doch gerade auf dem Bau könne das fatale Folgen haben. Nach Angaben der Gesetzlichen Unfallversicherung kam es auf hessischen Baustellen im vergangenen Jahr zu rund 7600 Arbeitsunfällen – fünf von ihnen endeten tödlich.

Mit dem aktuellen Bau-Boom könnte das Unfallrisiko sogar steigen, warnt die IG Bau Nordhessen. „Volle Auftragsbücher und das Arbeiten unter Zeitdruck führen allzu oft dazu, dass auf Schutzmaßnahmen verzichtet wird“, so Michalak. Bei der IG Bau können sich Beschäftigte selbst melden, wenn es brenzlig wird: Notruf-Hotline 0800 / 80 20 100. Die Anrufer bleiben anonym.

Rubriklistenbild: © IG Bau