Kinder im Landkreis lernen Schreiben auf verschiedenen Wegen

Hersfeld-Rotenburg. Schreiben lernen nach Gehör? Oder lieber klassisch mit der Fibel? Im Kreis Hersfeld-Rotenburg gibt es keine festen Vorgaben für Grundschulen.

Mit der klassischen Fibel lernen Kinder am besten Lesen und vor allem korrektes Schreiben. Dieses Ergebnis einer Studie des Instituts für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie rauschte in den vergangenen Tagen durch den Blätterwald und sorgte für viel Aufsehen. Und gar mancher sah sich in seiner Einschätzung „Früher haben Kinder mehr gelernt“ bestätigt.

Wie lernen Kinder im Kreis Hersfeld-Rotenburg das Lesen und Schreiben? „Nicht einheitlich“, sagt die Leiterin des Staatlichen Schulamts in Bebra, Anita Hofmann. Es bleibt den einzelnen Schulen überlassen, welche Lehrmethode angewendet wird. Im Schulamt zählt das Ergebnis: In der dritten Klasse gibt es eine Lernstandserhebung in Mathematik und Deutsch in Zusammenarbeit mit der Universität in Jena, berichtet Hofmann. Die Grundschulen erhielten eine Rückmeldung über Auffälligkeiten bei der Rechtschreibung oder im Lese-Text-Verständnis. „Das Ergebnis sollte in den Schulen diskutiert werden. Wenn Veränderungen nötig sind, muss ein klarer Auftrag dazu erteilt werden“, sagt Hofmann. Sie plädiert übrigens für eine Mischform verschiedener Methoden.

An der Rotenburger Albert-Schweitzer-Schule beginnt zwar der Lese- und Schreiblehrgang mit der Anlauttabelle, die ihren Ursprung in der von Dr. Jürgen Reichen entwickelte Methode „Lesen durch Schreiben“, hat. Hinzu kommen jedoch noch weitere vielfältige Unterrichtsmaterialien, die zum einem im Kollegium selbst entwickelt wurden oder sich in Schülerarbeitsheften von Schulbuchverlagen wiederfinden.

Die Mischung macht´s

Im Interview erklärt Schulleiterin Birgit Köberich, warum sie eine Mischform verschiedener Methoden richtig findet.

Frau Köberich, warum arbeitet man an Ihrer Schule nicht mit der klassischen Fibel?

Birgit Köberich: Das ist ganz einfach: Bei uns lernen die Kinder vom ersten Schultag an lesen. Innerhalb weniger Wochen können sich schon viele Kinder mithilfe dieser Anlauttabelle das ganze Alphabet erschließen. Mit der Fibel allein funktioniert das nicht. Wir haben auch Kinder, die können schon lesen, wenn sie in die Schule kommen, die würden sich langweilen, weil sie die Fibel in kurzer Zeit lesen könnten. Unsere Methode berücksichtigt mehr das individuelle Leistungsvermögen der einzelnen Kinder.

Wie funktioniert die von Reichen entwickelte Methode?

Köberich: Wir arbeiten mit Anlauttabellen. Darauf sind Buchstaben in Groß- und Kleinschrift und Bilder. Durch lautes betontes Sprechen kann man so beides, Anfangslaute aus den Bildern mit den entsprechenden Buchstaben zu Wörtern verbinden. Wir nennen das Pilotsprache. Man spricht deutlich, langsam und silbenbetont, nutzt dabei die Körpersprache. So erarbeiten sich die Kinder die ersten Wörter und fangen schnell an, eigene kleine Texte zu schreiben. Das ist wichtig, denn Kinder wollen lesen und schreiben lernen, wenn sie in die Schule kommen.

Kritiker der Methode werfen den Schulen vor, dass die Texte zugunsten der Freude am Schreiben nicht korrigiert werden und das Kind kein korrektes Schreiben lernt.

Köberich: Über diesen Vorwurf kann ich mich wirklich aufregen. Natürlich korrigieren wir. Nur in den ersten Wochen sind wir eher großzügig, um die große Schreibmotivation nicht durch Frustration auszuhebeln. Wir erarbeiten mit den Kindern Themenbereiche, zu denen sie Wörterlisten bekommen. Beispiel Familie: Auf den Listen stehen Vater, Mutter, Oma, Opa, vielleicht auch noch Hund und Katze. Ein Wort wie Vater muss geübt und besprochen werden, weil es sich nicht durchs Hören korrekt erschließt. Das „Vogel-V“ klingt ja erst einmal wie das „F“. Rein nach Gehör würde manches Kind „Fata“ schreiben. Solche Phänomene beobachten wir und besprechen dies im Unterricht. Und wir schreiben auch schon in den ersten Schulwochen kleine Wörterdiktate, die selbstverständlich korrigiert werden.

Auch wenn man die von Ihnen beschriebene Methode gut nachvollziehen kann, muss man registrieren, dass es bei vielen jungen Menschen eine große Rechtschreibschwäche gibt. Darüber klagen Wirtschaftsunternehmen, darüber wird auch an Universitäten geklagt. Wenn es nicht die Lernmethode ist – was dann?

Köberich: Vorweg: Es gab und gibt immer Kinder, die Rechtschreibung nicht richtig lernen, auch nicht mit der Fibel. Solche Kinder hatten auch wir schon als Mitschüler. Lesen, Schreiben und richtiges Schreiben muss man üben. Das hört nie auf. Selbst Erwachsene nutzen zu Recht in Zweifelsfällen den Duden. Grundsätzlich müssen aber auch wir an der Schule feststellen, dass es vermehrt Kinder mit mangelnder Sprachentwicklung und Rechtschreibproblemen gibt. Es wird weniger gesprochen in Familien, weniger gesungen – und Singen ist ganz wichtig – und nur noch selten vorgelesen. Manche Eltern benötigen Beratung, welche Bücher gut für Kinder sind. Die neuen Medien spielen sicher ebenfalls eine Rolle. Frühere Generationen haben mehr gelesen, weil es weniger Alternativen im Freizeitbereich gab. Man merkt deutlich, wenn Kinder viel vorgelesen bekommen. Diese Schüler entwickeln oftmals sehr schnell gute Rechtschreibkenntnisse. Vielen Eltern bleibt jedoch berufsbedingt weniger Zeit zum Vorlesen. Wie Kinder sich in der Schule entwickeln, hat auch sehr viel mit ihrem sozialen Hintergrund zu tun.

Liegt es also nicht an der Schule, wenn Kinder viele Rechtschreibprobleme haben?

Köberich: Zumindest liegt es nicht an der Fibel oder einer anderen Methode. Wir, das ganze Kollegium, erfüllen unseren Auftrag mit großem Engagement. Dabei integrieren wir noch geflüchtete Kinder und Kinder mit Behinderungen. Unsere Arbeit im inklusiven Schulalltag benötigt viel Zeit mit und für einzelner Schülerinnen und Schüler und sollte immer mit pädagogischem Fachpersonal bewältigt werden können.

Zur Person

Birgit Köberich ist 57 Jahre alt. Sie wuchs in Lispenhausen auf, machte Abitur an der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg und studierte anschließend in Kassel. Ihr Referendariat leistete sie in an der Grundschule in Lispenhausen ab. Vor ihrer Verbeamtung unterrichtete sie Kinder mit Migrationshintergrund im Programm „Deutsch für Aussiedler“. Seit zwölf Jahren leitet sie die Albert-Schweitzer-Schule in Rotenburg, zuvor war sie dort fünf Jahre lang Konrektorin. Seit zehn Jahren arbeitet sie als abgeordnete Schulleiterin im Staatlichen Schulamt in unterschiedlichen Aufgabenfeldern der Grundschulen mit. Birgit Köberich ist mit Uwe Köberich verheiratet. Das Paar hat drei Kinder und zwei Enkel und lebt in Rotenburg.