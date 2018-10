Landtagswahl Hessen 2018: Kandidaten und Wahlkreis 11 Hersfeld

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Auch im Wahlkreis 11 (Hersfeld) läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Hier sehen Sie die Kandidaten in der Übersicht.

Aktualisiert am 10. Oktober 2018 - Das Bundesland Hessen ist für die Landtagswahl 2018 in 55 Wahlkreise eingeteilt. Einer davon ist der Wahlkreis 11 (Hersfeld).

Start für die Briefwahl in Hessen war bereits am 17. September 2018. Mehr Informationen dazu haben wir einem gesonderten Artikel. Dort erfahren Sie beispielsweise, wie Sie an die Unterlagen für die Briefwahl kommen.

Städte und Gemeinden im Wahlkreis 11 (Hersfeld)

Im Wahlkreis 11 Hersfeld gab es im Dezember 2017 schon eine gesetzliche Änderung: Die Gemeinde Ludwigsau gehört nicht mehr dazu. Ludwigsau ist zur Landtagswahl 2018 in Hessen also offiziell Teil des Wahlkreises 10 (Rotenburg) geworden.

Am Wahltag, 28. Oktober 2018, finden Sie an dieser Stelle nach dem Schließen der Wahllokale (18 Uhr) Grafiken mit den Wahlergebnissen für diese Orte des Landkreises Hersfeld- Rotenburg - sobald sie verfügbar sind:

Bad Hersfeld

Breitenbach a. Herzberg

Friedewald

Hauneck

Haunetal

Heringen (Werra)

Hohenroda

Kirchheim

Neuenstein

Niederaula

Philippsthal (Werra)

Schenklengsfeld

Zum Wahlkreis gehört auch diese Gemeinde aus dem Landkreis Fulda:

Eiterfeld

Kandidaten im Wahlkreis 11 (Hersfeld)

Sieben Direktkandidaten - sie werden offiziell auch als Wahlkreisbewerber bezeichnet - treten im Wahlkreis 11 (Hersfeld) an. Sechs Männer und eine Frau wollen die Wähler überzeugen. Hier werden Sie kurz vorgestellt.

CDU:

+ Andreas Rey

Verbandsreferent Andreas Rey wurde 1979 im hessischen Lauterbach geboren. Rey ist Fraktionsvorsitzender in Bad Hersfeld und Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung. Er war Büroleiter der Landtagsabgeordneten Lena Arnoldt und bis Mai 2018 der Kreisgeschäftsführer der CDU Hersfeld-Rotenburg.

SPD:

+ Torsten Warnecke

Torsten Warnecke ist Landtagsabgeordneter und wurde im Jahr 1962 in Rendsburg geboren. warnecke ist nicht nur Mitglied im SPD-Landesvorstand, sondern auch Kreistagsmitglied sowie Unterbezirksvorsitzender der SPD in Hersfeld-Rotenburg.

Grüne:

+ Kaya Kinkel

Kaya Kinkel wurde 1987 in Viernheim geboren und ist ebenfalls Landtagsabgeordnete. Kinkel, seit 2009 im Vorstand der Kreis-Grünen, sitzt auch im Kreistag von Hersfeld-Rotenburg.

Linke:

+ Christian Krähling

Christian Krähling ist Lagerarbeiter und wurde 1977 in Fritzlar geboren. Das Verdi-Mitglied ist auch Vertrauensmann bei Amazon. Krähling ist Vater von zwei Kindern.

FDP:

+ Bernd Böhle

Bernd Böhle wurde 1989 geboren. Der Betriebswirt kommt gebürtig aus der Kreisstadt Bad Hersfeld. Böhle ist stellvertretender Kreisvorsitzender, Vorsitzender FDP Bad Hersfeld, Vorsitzender der FDP-Stadtverordnetenfraktion Bad Hersfeld sowie Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion Hersfeld-Rotenburg.

AfD:

+ Stefan Wild

Stefan Wild ist Arzt sowie Dipl.-Betriebswirt. Geboren wurde er 1960 in Düsseldorf. Wild ist stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Wild ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Freie Wähler:

+ Daniel Jäger

Daniel Jäger ist Berufsschullehrer. Er wurde im Jahr 1983 in Rotenburg an der Fulda geboren. Jäger unterrichtet Wirtschaftslehre, Mathematik und Informatik an den Beruflichen Schulen in Eschwege.

Ergebnis Landtagswahl 2013 im Wahlkreis 11 (Hersfeld):

61.289 Bürger waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag 2013 bei 72,1 Prozent.

So schnitten die Direktkandidaten im Jahr 2013 ab:

Torsten Warnecke (SPD, 42,3 %),

Andreas Rey (CDU, 38,0 %),

Jörg Althoff (Grüne, 5,6 %),

Horst Zanger (Linke, 4,7 %),

Alexander Sauer (AfD, 3,6 %),

Bernd Böhle (FDP, 2,9 %),

Jörg Brand (Freie Wähler, 2,8 %)

Zweitstimmen im Jahr 2013:

CDU: 36,7 %

SPD: 38,3 %

Grüne: 6,3 %

Linke: 4,7 %

FDP: 3,8 %

AfD: 4,3 %

Freie Wähler: 1,4 %

Sonstige: 4,5 %

