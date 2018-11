Pflegenotstand droht auch im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg. Die Situation in der Pflege alter und kranker Menschen ist auch im Landkreis Hersfeld-Rotenburg dramatisch. Das wurde jüngst bei einer Veranstaltung deutlich.

Eingeladen hatten die Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Kooperation mit dem Landkreis und der Zukunftsakademie.

Mehr als 6300 pflegebedürftige Menschen gab es Ende 2015 im Landkreis (das ist die derzeit aktuellste Zahl des Statistischen Landesamtes). Über 5000 von ihnen wurden zu Hause versorgt und betreut. Für die meisten Angehörigen ist das eine Selbstverständlichkeit, viele haben aber auch schlicht keine Alternative.

Denn die derzeit 1579 Plätze in vollstationären Pflegeheimen sind zum allergrößten Teil vergeben, sagt Dirk Hewig, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Senioren. Eine Ausweitung der Kapazitäten scheitert vor allem am Fehlen von Fachkräften. Auch ambulante Pflegedienste sind oft an den Grenzen ihrer Kapazität angelangt.

6,9 Prozent der Bevölkerung kümmern sich laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts um einen kranken, bewegungseingeschränkten, oft auch dementen Angehörigen. 65 Prozent davon sind Frauen, die dafür oft ihre eigene Berufstätigkeit einschränken.

Den pflegenden Angehörigen machen die körperlich schwere Arbeit, die ständige Verfügbarkeit, die Isolation und die finanzielle Belastung schwer zu schaffen. Das ging nicht nur aus einer Studie hervor, die Annika Wittig von der Hochschule Fulda vorstellte, das bestätigten auch die Teilnehmer der Veranstaltung. Viele fühlen sich überfordert.

Angebote zur Unterstützung bieten im Kreis Hersfeld-Rotenburg sowohl die Pflegeberatung als auch der Pflegestützpunkt an. Hier wird kostenfrei und unabhängig über Hilfsangebote informiert. Zudem fördert der Kreis Betreuungsprojekte für Menschen, die dement sind.

Rund um die Uhr im Einsatz

Rund um die Uhr sind pflegende Angehörige – Deutschlands größer Pflegedienst – im Einsatz, an sieben Tagen die Woche. Denn viele Pflegebedürftige müssen auch nachts versorgt werden und können nicht alleine zu Hause bleiben. Da werden schon alltägliche Dinge wie einkaufen, mal selbst zum Arzt oder zum Friseur gehen oder sich auf eine Tasse Kaffee zu verabreden zur Herausforderung.

Das wurde aus den Aussagen der Angehörigen deutlich, die sich zu Hause um Eltern, Schwiegereltern oder behinderte Kinder kümmern. Axel Kraus, zum Beispiel: Er pflegt seine Mutter nach einem Schlaganfall vor neun Jahren und ist dabei voll berufstätig. „Der Beruf ist mir wichtig, um die Pflege bewältigen zu können“, sagt er. Auch einen Gesprächskreis für Angehörige empfindet er als hilfreich. Für seine Mutter hat er eine Stundenkraft engagiert. An zwei Tagen in der Woche besucht sie Demenzgruppen außer Haus. „Ich bin trotz der vielen Unterstützungsangebote an meiner Belastungsgrenze angelangt“, räumt Axel Kraus offen ein. „Wenn sich etwas verschlechtert, dann bin ich in Not.“

Doch genau das passiert in ganz vielen Familien. Selten ist Pflege vorher planbar. Oft sind Angehörige nach einem Sturz oder einem Schlaganfall plötzlich pflegebedürftig. Und in der Regel wird ihre gesundheitliche Situation nicht besser, sondern schlechter. Auch den Angehörigen selbst kann etwas passieren. „Ich hatte einen Unfall und habe deshalb eine Kurzzeitpflege für meinen Mann gesucht“, berichtet Hannelore Fischer. Da wurde ihr jedoch gesagt, sie hätte sich ein halbes Jahr im Vorfeld darum kümmern müssen. Vielen pflegenden Angehörige, 65 Prozent von ihnen sind Frauen, gelingt es nicht, neben der Pflege noch voll berufstätig zu sein. Sie müssen entweder beruflich kürzertreten oder ganz aufhören. Doch dann fehlen die berufliche Anerkennung, der Austausch mit den Kollegen und auch das Geld „Es ist eine große Not im Landkreis“, sagt die Mitarbeiterin einer Sozialberatung.

Unterstützungsangebote wie Tages- oder Kurzzeitpflege gebe es zwar, doch sie reichten nicht aus. Die Pflegedienste könnten die Anfragen kaum abdecken, berichtet eine Pflegedienstleiterin. Angebote, wie eine mehrstündige Vertretung für die Angehörigen tagsüber oder in der Nacht, könnten die Pflegedienste praktisch nicht leisten. Benötigt werde in vielen Familien auch eine Haushaltshilfe. Die könne jedoch nur bei der Pflegeversicherung abgerechnet werden, wenn sie von einem Pflegedienst angeboten werde, bemängelte eine Angehörige. Nicht alle Pflegedienste haben entsprechende Angebote. Und selbst wenn, reiche das Geld nur für vier Stunden im Monat: „Da kommst Du nicht weit“, stellte eine andere Frau fest. „Die Situation in den Pflegeheimen ist genauso dramatisch“, machte Cornelia Grimm. Leiterin des DRK-Pflegeheims in Friedewald deutlich. Es gebe einfach nicht genug Pflegekräfte. Selbst wenn sie wollten, könnten also nicht alle Angehörigen in Pflegeheimen untergebracht werden.

Elke Künholz, Sozialdezernentin des Kreises und Erste Kreisbeigeordnete mahnte: „Wir können die staatliche Daseinsfürsorge für pflegebedürftige Menschen nicht komplett auf Ehrenamtliche abwälzen.“ Gefordert sei der Staat, der die Rahmenbedingungen so gestalten müsse, dass Pflege ermöglicht werde. Tages- und Kurzzeitpflegeplätze seien so knapp, weil sie sich für die Heime finanziell nicht rechne. Die Heime müssten aber wirtschaftlich arbeiten, um überleben zu können.

Unterstützung und Beratung für pflegende Angehörige

Senioren-Beratung Waldhessen: Als Anlaufstelle für Senioren und deren Angehörige ist es das Ziel der Senioren-Beratung, die vom Landkreis und den Pflegekassen gemeinsam getragen wird, die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung von älteren Menschen so lange wie möglich zu erhalten. Beraten wird unter anderem zu Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige, oder zur Finanzierung von Hilfen und Leistungen der Kranken- und Pflegekassen. Kontakt: Telefon: 06621/875322, E-Mail: senioren-beratung.waldhessen@hef-rof.de Pflegestützpunkt: Ziel ist die trägerunabhängige Information und Beratung zu allen Fragen zu offenen, ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten, Dienstleistungen und Akteuren. Kontakt: Telefon 06621/875340

Betreuungsprojekte: Der Landkreis fördert mehrere Betreuungsprojekte für Menschen, die dement sind. Eines dieser Angebote wird unter dem Namen „Perspektiven haben“ sogar von der Senioren-Beratung Waldhessen selbst betrieben. Dazu gehört auch der Selbsthilfe-Gesprächskreis für pflegende Angehörige „RIA“. Kontakt über die Senioren-Beratung.

Tagespflege/Kurzzeitpflege: Zahlreiche Seniorenheime im Kreis Hersfeld-Rotenburg bietet Kurzzeitpflegeplätze an. Es gibt auch Einrichtungen, die sich tagsüber um Senioren kümmern.

Eigeninitiative: Ronald Loot, jahrelang Leiter des Altenzentrums Hospital in Bad Hersfeld, empfahl den pflegenden Angehörigen, sich ein Hilfesystem aus Freunden, Verwandten und Profis aufzubauen, um die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. (zac)

