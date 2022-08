Trotz Hitze und Trockenheit: Versorger im Kreis geben Entwarnung

Genug Trinkwasser im Kreis

+ © Bernd Weißbrod/dpa Wegen der Trockenheit sorgen sich viele Kreise um die Wasserversorgung. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist die Lage entspannt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Kreis Hersfeld-Rotenburg hat trotz der hohen Temperaturen und dem ausbleibenden Regen Glück: Noch wird das Wasser nicht knapp.

Hersfeld-Rotenburg – Temperaturen um die 30 Grad und kein richtiger Regen: Dieser Zustand dauert nun schon einige Zeit an. In manchen hessischen Gemeinden wurde deshalb bereits der Trinkwassernotstand ausgerufen. Das bedeutet, dass dort unter anderem keine Rasenflächen bewässert, keine Pools befüllt und keine Autos gewaschen werden dürfen. Wie steht es um die Wasserversorgung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg?

„Es ist ein beherrschbares Thema – im Augenblick“, sagt Markus Gilbert, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Hersfeld. „Zumindest hier in der Region“, ergänzt er. Zwar seien die Auswirkungen der Trockenheit bereits zu beobachten, die Versorgung in Waldhessen gelinge aber noch gut.

+ Markus Gilbert ist Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Hersfeld. © Mario Zgoll

Auch Stephan Heckeroth, Betriebsleiter der Stadtwerke Rotenburg, zeigt sich unbesorgt: „In Rotenburg haben wir mit der Wasserversorgung kein Problem.“ Dadurch, dass das Wasser aus Tiefbrunnen gefördert wird, die über 100 Meter unter der Erde liegen, merke man kaum, ob nun Regen fällt oder nicht. „Wir werden dann in 100 Jahren sehen, was die Trockenheit hinterlassen hat – beziehungsweise meine Nachfolger“, sagt Heckeroth. In den vergangenen 20 Jahren habe er in der Region weder einen Trinkwassernotstand noch generell große Veränderungen erlebt.

Auch Stadtwerke in Bebra geben Entwarnung: „Aktuell gibt es keinen Notstand“

„Trotz erneuter Trockenperioden und dem dritten Frühjahr mit zu geringen Niederschlägen in Folge ist die Trinkwasserversorgung gesichert“, sagt auch Heiko Habermann von den Heringer Stadtwerken. Mit Blick auf den Klimawandel sagt er aber: „Es werden weitere Trockenperioden kommen, die nur bedingt oder nicht geeignet sind, die Grundwasserspeicher aufzufüllen.“

Die regelmäßige Überwachung der Trinkwasserstände der Stadt Bebra zeigt: „Aktuell gibt es keinen Notstand“, wie Jörg Lingelbach von den Stadtwerken erklärt. Wenn sich über längere Zeit beobachten lasse, dass der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt, müsse man zum Beispiel Gartenbewässerung oder Autowaschen verbieten.

Wassermangel ist auch in Waldhessen ein Thema – nicht beim Trinkwasser, bei Flüssen aber schon. Wegen anhaltender Trockenheit sind die Pegelstände soweit gesunken, dass aus Flüssen, Bächen und Seen im Kreis derzeit kein Wasser entnommen werden darf. Die Fulda hat in Rotenburg einen Jahresmittelwert von 1,70 Metern, derzeit sind es laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 1,01 Meter. Weitere Pegelstände: Werra 1,21 Meter, Geis 0,71 Meter, Haune 1,10 Meter, Jossa 1,15 Meter, Ulfe 1,09 Meter. (Lea-Sophie Mollus)