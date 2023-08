Kreisbauernverband Hersfeld-Rotenburg beklagt Einbußen beim Getreide

Von: Daniel Göbel

Hoffen, dass die Ernte nach dem Regen nun endlich weitergehen kann: (von links) Alexander und Jutta Buhles sowie Jörg Schäfer und Anke Roß vom Kreisbauernverband Hersfeld-Rotenburg. © Daniel Göbel

Der Kreisbauernverband Hersfeld-Rotenburg bilanziert, dass das unbeständige Sommerwetter für einen erheblichen Qualitätsverlust in der Ernte sorgt.

Hersfeld-Rotenburg – Das unbeständige Sommerwetter sorgt für einen erheblichen Qualitätsverlust in der Ernte. Die Bilanz sei durchwachsen, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Jörg Schäfer beim Ernte-Pressegespräch auf dem Hof von Alexander und Jutta Buhles im Hohenrodaer Ortsteil Ausbach. Vor Beginn des Regens ab Ende Juli sei die Ernte grundsätzlich zufriedenstellend und im Durchschnitt gewesen.

„Normalerweise freuen wir uns über Regen, vor allem, weil es in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten viel zu trocken war. Die Länge der Regenperiode und der ständige Wechsel zwischen Regen und Sonne greifen das Getreide und die Pflanzen an“, so Schäfer. Besser sehe es hingegen beim Mais aus, ebenso bei Zuckerrüben und Grünland.

Dreschen sei in den vergangenen Tagen und Wochen nicht möglich gewesen. Das müsse nun nachgeholt werden. Wer über einen eigenen Mähdrescher verfüge, könnte sich glücklich schätzen. Wer aber auf Hilfe anderer Landwirte dabei angewiesen ist, könnte nun ein Problem haben, weil die Mähdrescher überall im Einsatz seien werden, vorausgesetzt, das Wetter bleibt beständig.

Durch den Qualitätsverlust bei Getreide und Weizen, taugten diese hauptsächlich als Tierfutter. Mit Engpässen in der Lebensmittelverarbeitung rechnen die Landwirte aber nicht. „Es wird noch immer ausreichend aus der Ukraine importiert, fast schon so viel, das es wiederum zu Problemen führt“, erläutert Schäfer. Denn dadurch würde sich der Marktdruck auf die heimischen Landwirte massiv erhöhen. „Dort wird natürlich zu ganz anderen Bedingungen produziert, als es hier der Fall ist“, sagt Alexander Schäfer.

Erschwerend hinzu kämen die sich ständig ändernden Tagespreise im Getreidebereich. „Früher gab es mal einen Tagespreis, der den ganzen Tag galt. Nun gibt es einen Vormittags- und einen Nachmittagspreis mit täglichen Schwankungen von teils fünf bis sechs Euro pro Tonne Weizen“, erläutert Buhles.

Die Landwirte wünschen sich seitens der Politik mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit. „Wir haben beispielsweise vor zwölf Jahren einen neuen Schweinestall nach allen erdenklichen Vorgaben gebaut. Nur fünf Jahre später mussten Einrichtungsgegenstände bereits verändert werden, weil sich die Vorgaben verändert haben. So kann man nur schwer planen“, sagt Jutta Buhles. (Daniel Göbel)