Kreiskrankenhaus Rotenburg – Einblicke in das Spektrum der Klinik

Tag der offenen Tür am Samstag, 16. September, von 10 bis 17 Uhr

Öffnet seine Pforten für die Besucher: Das Kreiskrankenhaus in Rotenburg veranstaltet am 16. September einen Tag der offenen Tür – so können sich Besucher umfassend über das Behandlungsspektrum der Rotenburger Klinik informieren. Foto: KKH Rotenburg/nh