Kreisstadt diskutiert über Optionen für Neubau der Feuerwache Solztal

Die Diskussion über das weitere Vorgehen beim Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die gemeinsame Wehr von Kathus und Sorga im Solztal nahm breiten Raum in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstagnachmittag ein.

Bad Hersfeld – Dabei ging es im Kern um die Frage, ob das neue Gebäude vom VR-Bankverein errichtet und dann von der Stadt im Mietkauf übernommen werden soll, oder ob die Stadt selber baut. Der Fachbereichsleiter Ordnungsdienste Jerome Sauer brachte den Ausschuss zunächst auf den neuesten Stand. So erklärte er, dass die Stadt mehrere mögliche Standorte geprüft habe und dann ein Grundstück gegenüber des Sportplatzes in Kathus von der Kirche gekauft habe. Die bisherigen Feuerwehrhäuser in Sorga und Kathus entsprächen nicht mehr den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben, weshalb neu gebaut werden solle. Bis ein Neubau nach DIN-Norm steht, könnten auch keine neuen Fahrzeuge für die Wehr angeschafft werden.

Ein Antrag auf Förderung für den Neubau sei positiv beschieden worden, die Stadt rechne mit 274 000 Euro Unterstützung, im Haushalt sei dafür eine Summe von fünf Millionen Euro vorgesehen. Der Magistrat habe das Angebot der VR-Bank geprüft und sei aber zu dem Schluss gekommen, die neue Feuerwache selbst zu bauen.

„Nach der Beschlussfassung könnten wir sofort loslegen“, sagte Sauer. Trotzdem regte sich im Ausschuss Kritik. Der Vorsitzende Karsten Vollmar (SPD) monierte, dass auch die Ausschussmitglieder das Angebot der Bank kennen sollten. Schärfer noch fiel die Kritik von Jürgen Richter (FWG) aus. „Mir fehlt der Glaube, dass der Stadt das Projekt selbst gelingen kann“, sagte er und verwies auf die Zeitplanungen und Kostenvoranschläge von anderen städtischen Bauprojekten, die in der Vergangenheit aus dem Ruder gelaufen sind. Andras Zietz (Grüne) hingegen sagte, sie vertraue der Einschätzung der Verwaltung und verwies darauf, dass auch private Bauträger im Moment mit Lieferkettenproblemen und Inflation zu kämpfen habe. Bernd Böhle regte an, allen Abgeordneten auch das Angebot der VR-Bank zur Kenntnis zu geben. Dem stimmte Bürgermeisterin Anke Hofmann zu.

Im Zuge der Sondersitzung am kommenden Donnerstag um 17 Uhr im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung soll nun nicht nur über das weitere Vorgehen in Sachen Feuerwehrhaus, sondern wie berichtet auch über den Stand beim Ersatzneubau der Hochbrücke beraten werden.

Keine Neuigkeiten gab es mit Blick auf den Dringlichkeitsantrag zum Bauvorhaben am Tageberg in der Johannes-Klein-Straße. Wie berichtet baut dort ein Bad Hersfelder Kaufmann ein Wohnhaus, das allerdings offenbar höher als erlaubt ist. „Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren und führen Gespräche, auch mit dem Justiziar“, sagte Bürgermeisterin Hofman knapp.

An der Mauer zwischen dem Lingg-Platz und dem Stiftsbezirk sind im Zuge der Arbeiten an der dortigen Toilettenanlage Schäden entdeckt worden, berichtete Johannes van Horrick, Fachbereichsleiter der Technischen Verwaltung. Einstimmig wurde entschieden, diese Schäden zu untersuchen und dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Ein weiteres Dauerprojekt der Kreisstadt – das Festspielfunktionsgebäude – scheint unterdessen voranzukommen. Die Bürgermeisterin berichtet von Gesprächen mit den Fördergeldgebern und der Denkmalbehörde: „Wir sind zu einer Einigung gekommen, ich bin positiv aus dem Gespräch gegangen“, sagte sie ohne Einzelheiten zu nennen. Das deutet darauf hin, dass der von Hofmann und der Stadt favorisierte Neubau kommen kann und das alte Zollmagazin nicht erhalten bleibt.

Von Kai A. Struthoff