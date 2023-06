Kritik aus Alheim an der Wolfspolitik - Verursacherin für neun gerissene Schafe steht fest

Von: Carolin Eberth

Dieser Wolf wurde am 1. Mai nahe des Stölzinger Gebirges fotografiert. © Carolin Eberth

Wer die neun Schafe bei Waldkappel gerissen hat, das steht nun fest: eine neue Wölfin, die seit April durch unserer Region streift. Unter anderem wegen solchen Vorfällen hat man in Alheim nun eine Resolution erarbeitet mit der Forderung, dass der Wolf ins Jagdrecht kommen soll.

Alheim – Die politischen Entscheidungsträger sollen dazu aufgefordert werden, den Wolf umgehend ins Jagdrecht aufzunehmen, eine Obergrenze des Wolfsbestandes festzulegen und gemeinsam mit der Jägerschaft ein wirkungsvolles Konzept zu erarbeiten, um den Wolf aus landwirtschaftlichen Flächen und der Nähe von befriedeten Bezirken fernzuhalten. Dies ist der Kern einer Resolution, die von allen vier Alheimer Fraktionen gemeinsam erarbeitet wurde.

Bereits 2021 hatten die Alheimer Politiker über das Raubtier diskutiert und an einem Entwurf gearbeitet. In der Ausschusssitzung am Dienstagabend wurden die letzten Rahmenbedingungen für die Resolution geschaffen. Bis auf eine Enthaltung von Markus Finke (CDU) stimmten alle Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, des Bauausschusses und des Ausschusses für Jugend, Familie und Soziales dafür, den Gemeindevertretern zu empfehlen, in ihrer nächsten Parlamentssitzung am kommenden Donnerstag die Resolution zum Wolf zu verabschieden.

„Laut Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf lebten 2020 1800 Wölfe in Deutschland. Bei einer Reproduktionsrate von 36 Prozent verdoppelt sich der Wolfsbestand innerhalb von drei Jahren. Somit würde es im Jahr 2023 3600 Wölfe und 2026 7200 Wölfe in Deutschland geben. Selbst wenn die Bundesregierung dann die längst überfällige Entscheidung treffen würde, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, müssten ab dem Jahr 2026 jährlich über 2000 Wölfe erlegt werden, nur um den Zuwachs abzuschöpfen und eine weitere Bestandsausbreitung zu verhindern. Bei Lernfähigkeit und Anpassungsvermögen des Wolfes ist infrage zu stellen, ob diese Zahlen dann durch die Jägerschaft noch geleistet werden können“, heißt es unter anderem in dem erarbeiteten Schreiben. Die Auswirkungen dieser Entwicklung seien bereits jetzt im ländlichen Raum deutlich feststellbar.

Die offiziellen Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle zur Wolfspopulation in Deutschland (DBBW) belegen über mehrere Jahre eine jährliche Zuwachsrate von rund 30 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zuwachsrate laut DBBW jedoch gesunken.

Weiterhin werden in dem Papier die Arbeit des Hessischen Wolfszentrums und die Entschädigungsvoraussetzungen kritisiert: „Es werden sogenannte wolfssichere Zäune als Grundlage für eine Entschädigungszahlung für rissgeschädigte Nutztierhalter gefordert, die objektiv nicht annähernd geeignet sind, einen Wolf am Überwinden zu hindern, weshalb die Akzeptanz, sich entsprechende Zäune anzuschaffen und einen immensen Aufwand beim Installieren – man denke nur an Schafhaltung mit wechselnden Weideflächen – zu betreiben, bei logisch Denkenden nicht vorhanden ist.“

Auch sei es längst überfällig, den Schutzstatus des Wolfes zu aktualisieren und den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen, heißt es in dem Resolutionspapier.

Für die Wolfspolitik ist in Hessen das von der Grünen Priska Hinz geführte Umweltministerium zuständig. Doch auch das hielt die Alheimer Grünen, Edith Gipper und Gerhard Wagner, nicht davon ab, ebenfalls deutliche Kritik an der Wolfspolitik zu üben.

Versendet werden soll das Resolutionspapier auch an die Nachbarkommunen von Alheim. Endgültig abgestimmt wird über die Resolution in der nächsten Gemeindevertretersitzung am kommenden Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr, im Haus der Generationen in Heinebach.

Ganze Schafherde gerissen: Am 10. Mai wurden alle neun Schafe des Waldkappeler Försters gerissen – nachweislich von der Fähe GW3221f. © Stefanie Salzmann

Neue Wölfin hat ganze Schafherde bei Waldkappel gerissen

Zu den neun Schafen, die am 10. Mai bei Waldkappel getötet wurden, steht die Verursacherin fest. Darüber informiert das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in einer Pressemitteilung. Es handelt sich um die Fähe GW3221f. Sie wurde am 13. April erstmalig in Hessen genetisch erfasst, bei einem Rehriss in der Gemeinde Meißner. Nachgewiesen wurde diese Wölfin ebenfalls bei einem Schafsriss am 16. April in Wehretal und am 29. April an einem toten Reh bei Hessisch Lichtenau. Sie gehört nicht zum bei Waldkappel sesshaften Rudel.

Darüber hinaus wurde im April eine weitere Wölfin erstmalig in unserer Region bestätigt: Die Fähe GW3199f stammt ursprünglich aus Brandenburg und wurde nun an einem Wildtierriss bei Rasdorf im Landkreis Fulda genetisch erfasst.

Neben diesen und weiteren neuen Rissereignissen seit April – wie einem Rehriss in Ludwigsau am 24. April und einem gerissenen Kalb in Waldkappel am 14. April – wurden auch einige neue Video- und Fotobeweise gesammelt, zudem gibt es neue Kot-Nachweise. Bei anderen Fällen in der Region konnte nicht genau genetisch ermittelt werden, ob ein Wolf der Verursacher war – wie zum Beispiel bei einem gerissenen Kuhkalb in Iba am 7. Mai. Die genetische Analyse ist zudem noch nicht abgeschlossen bei einem gerissenen Rinderkalb in Friedewald am 6. Juni, bei einem Rinderkalb in Ronshausen am 1. Juni, bei einem Reh in Cornberg am 22. Mai und einem gerissenen Rinderkalb in Bad Hersfeld am 20. Mai.

