Kritik: „Nein zum Geld!“ in der Inszenierung von René Heinersdorff

Von: Daniel Göbel

Streit um den Lottoschein: (von links) Etienne (Sebastian Goder), Rose (Kathrin Ackermann), Claire (Alexandra Kamp) und Richard (Pascal Breuer). Mehr © Steffen Sennewald

Wahrscheinlich hat sich jeder schon einmal gefragt, wie es wäre, eine unvorstellbar hohe Summe im Lotto zu gewinnen.

Bad Hersfeld – Die allermeisten spielten mit diesem Gedanken, ohne sich tatsächlich in solch einer Situation zu befinden. Anders ist das bei Richard (Marcel Breuer): Er hat 162 Millionen Euro gewonnen – will den Gewinn aber nicht abholen. Denn der Architekt ist mit seinem bescheidenen Leben eigentlich ganz zufrieden. Sein bester Freund und Chef Etienne (Sebastian Goder) hält ihm für seine utopischen Ideen den Rücken frei, zudem hat er mit seiner Ehefrau Claire (Alexandra Kamp) kürzlich erst Nachwuchs bekommen. Natürlich will er ihnen seine Entscheidung erklären und lädt dafür zum Grillabend auf der Veranda ein. Mit Richards Mutter Rose (Kathrin Ackermann) ist das Quartett perfekt.

Was harmlos beginnt, steigert sich im Laufe des Stücks immer mehr zu einer Achterbahnfahrt der Emotionen, die Stimmung schlägt im Minutentakt um und der Besucher ist von Beginn an quasi Teil der Inszenierung – man fiebert mit, stellt sich immer wieder die Frage, wie man wohl selbst reagieren würde.

René Heinersdorffs Inszenierung von „Nein zum Geld!“ kann man getrost als Sechser im Lotto sehen. Denn das Stück schafft auf humorvolle, leichtfüßige Art die Besucher zum Reflektieren anzuregen. Damit passt die Komödie perfekt in unsere heutige Zeit, in denen Soziale Medien permanent suggerieren, das Mehr, Mehr, Mehr das Erstrebenswerteste im Leben sei. Doch ist es das wirklich? Genau damit setzt sich das Stück auseinander und bringt vier Sichtweisen zusammen, die aufeinanderprallen. Dabei ist bemerkenswert, dass das Stück nicht in eine Art kommunistisches Manifest ausartet, sondern sich an den Gedanken und Emotionen von Personen orientiert, mit denen sich wohl jeder identifizieren kann.

Schmieden einen Plan: Etienne und Claire wollen Richard den Lottoschein stehlen – koste es, was es wolle. © Steffen Sennewald

Auch die Besetzung des Stücks ist ein Sechser im Lotto. Die Rolle von Richards Mutter Rose wirkt wie für Kathrin Ackermann auf den Leib geschrieben, die sich mit ihren kessen und teils anzüglichen Sprüchen in die Herzen der Besucher spielt. Besonders die wechselnden Perspektiven und Gefühle der handelnden Personen sind es, die dem Stück Kraft verleihen. So wirkt etwa Richards Chef und Freund Etienne zunächst kühl, selbstverliebt und arrogant – öffnet mit zunehmendem Whiskykonsum aber sein Herz. Oder auch Richards Ehefrau Claire, der man bis zur zweiten Hälfte des Stücks wohl nicht zutrauen würde, bis zum Äußersten zu gehen.

Die französische Autorin Favia Coste zeigt mit diesem Boulevardstück auf, dass der Mensch dem Mensch ein Wolf sein kann – entscheidend ist nicht die Persönlichkeit, sondern lediglich die jeweiligen Lebensumstände. Und die können sich bekanntlich schneller ändern, als einem Lieb ist.

Das Stück steigert sich rasant, nimmt viele Wendungen – bis hin zur totalen Eskalation. Dabei bleibt es aber stets humorvoll. Wie es am Ende ausgeht, damit rechnen wohl die wenigsten Besucher. Und so bietet „Nein zum Geld!“ auch nach eineinhalb Stunden, in denen man denkt, alles an Emotionen und Gefühlen gesehen zu haben, am Ende nochmal einen spannenden Höhepunkt.

Termine: „Nein zum Geld!“ ist noch bis zum 25. August im Schloss Eichhof zu sehen. Die nächsten Termine sind: 29. Juli, 30.7., 1. bis 6.8., 8. bis 13.8., 15. bis 20.8., 22. bis 25.8. Beginn: jeweils 20.30 Uhr.

