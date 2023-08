Land Hessen fördert Umweltsensoren an Bahnstrecke im Kreis

Digitalministerin Dr. Kristina Sinemus (in Rot) hier mit Bürgermeisterin Anke Hofmann und ihren Kollegen: von links Markus Sauerwein, 1. Beigeordneter Ludwigsau, die Bürgermeister Alexander Wirth (Wildeck) und Stefan Bolender (Hauneck), Ernst-Olaf Mende, 1. Beigeordnetere Bebra, sowie die Bürgermeister Dieter Hornung (Burghaun), Timo Lübeck (Haunetal) und Markus Becker (Ronshausen). © Kai A. Struthoff

Bad Hersfeld plant gemeinsam mit Bebra, Ronshausen, Ludwigsau, Haunetal, Hauneck und Burghaun den Aufbau eines Netzes von Lärm- und Umweltsensoren entlang der Bahnstrecke in den Gemeinden.

Hersfeld-Rotenburg – Dieses interkommunale Projekt wird von der Landesregierung mit 1,13 Millionen Euro unterstützt. Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus hat gestern auf dem Bahnhofsvorplatz die entsprechende Förderzusage des Landes überreicht.

Das Projekt trägt den Namen „LärmLAB“ und beinhaltet den Aufbau eines Sensorennetzwerks, das Echtzeitwerte aufzeichnet, die die jeweils aktuelle Schallbelastung anzeigen und dadurch Aussagen zur Belastung der in der Nähe der Bahnstrecke lebenden Bewohner zulassen. Der Antrag auf Förderung stammt noch aus der Amtszeit von Bürgermeister Thomas Fehling, der im Zuge seiner Smart-City-Aktivitäten damit das in Bad Hersfeld bereits bestehende Datenbanksystem „Urban Cockpit“ mit Umweltdaten auch auf die Nachbargemeinden ausweiten wollte.



„Die Digitalisierung soll den Alltag erleichtern und den Menschen nutzen – nicht umgekehrt“, sagte die Ministerin. Das geplante Vorhaben sei eine innovative, digitale Maßnahme, die durch das Monitoring des Schienenlärms zur Ursachenanalyse beitrage. „Mit den Daten können wir beispielsweise die Wirkung von Lärmschutzwänden entlang von langen Strecken simulieren “, erklärte die Digitalministerin. Daraus könnten gezielte Baumaßnahmen abgeleitet werden, die dort wirken, wo der Lärm besonders belastend sei. „Das spart Zeit und Ressourcen“, betonte Sinemus gegenüber unserer Zeitung.



Bürgermeisterin Anke Hofmann erhofft sich von den neu erhobenen Daten auch weitere gute Argumente für die Parlamentarische Befassung im Zuge des Neubaus der Schnellbahnstrecke Fulda-Gerstungen, die zusätzlichen Lärmschutz auch entlang der Bestandsstrecke ermöglichen soll. „Die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger fördert das Verständnis und steigert die Akzeptanz für Maßnahmen zur Verkehrswende“, sagte Sinemus.

Mehr Zugverkehr durch neue Bahntrasse

Der Neubau der Schnellbahnstrecke Fulda-Gerstungen wird die Zahl der Zugdurchfahrten in den Gemeinden an der Bahntrasse erhöhen. Obwohl rund 28 Kilometer der neuen Trasse unterirdisch in Tunneln verlaufen soll, wird sich auf den bestehenden Gleisen auch die Frequenz des Güterverkehrs um bis zu 40 Prozent erhöhen. Mit dem neuen Datennetzwerk sollen konkrete Aussagen über die Lärmbelastung möglich werden, die dann in besseren Lärmschutz münden sollen.

Von Kai A. Struthoff