Verirrt im Maislabyrinth der Landershäuser Scholbeklopper

Von: Fabian Diekmann

Heißen Rätselfreunde im Maislabyrinth willkommen: Martina Licht (von links), Luise Reinhard und Petra Fischer vom Förderverein Scholbeklopper, der das Labyrinth nun zum dritten Mal am Rande des Ortes aufgebaut hat. © Laura Hellwig

Wie war das noch mal, immer links oder immer rechts halten? Diese Frage werden sich in den nächsten Wochen einige Besucher des Maislabyrinthes in Landershausen stellen.

Landershausen - Eigentlich war das Labyrinth bereits für 2020 geplant, doch Corona und die Zeitplanung einer abwechselnden Mais- und Weizenernte verzögerten das Vorhaben.

Das Labyrinth

Wie schwer ist es, die drei im Labyrinth versteckten Stempelstationen zu finden? Dieser Herausforderung stellten sich im Selbstversuch unsere Volontäre Laura Hellwig und Fabian Diekmann.

Drei Stempelstationen sind im Labyrinth versteckt. Unsere Mitarbeiterin Laura Hellwig hat die erste bereits entdeckt. © Fabian Diekmann

Kurz nach dem Eintritt wird der Mais bereits dichter und höher. Und nur wenige Meter hinter dem Eingang beginnt das Raten: War ich hier schon? Diese Pflanze dort kommt mir doch bekannt vor! Jedes Mal, wenn sich das Gefühl einschleicht, dass man ein paar Fortschritte gemacht und dem Ausgang nähergekommen ist, taucht der Eingang zu einem der Kreise wieder auf, aus denen das Labyrinth besteht. Zurück zum vorherigen und auch da wenig Glück. Doch dann: Nach langem Suchen erscheint die erste Stempelstation. Ein Erfolgserlebnis. Nur noch zwei weitere Stempel und das Rätsel ist gelöst.

Die Suche danach erweist sich aber schwieriger als gedacht. Einen Kreis zurück, zwei Kreise zurück – war dieser Weg schon beim ersten Mal Vorbeigehen da? Neue Pfade tun sich auf. Alte werden noch einmal abgegangen, nur um ganz sicher zu sein, dass man keinen Alternativweg verpasst hat.

Etwa 30 Minuten sollten erfolgreiche und schnelle Irrgartenbesucher für die Route vom Eingang des Labyrinths bis zum Ausgang benötigen. Wer länger braucht, muss sich aber nicht schlecht fühlen. Das Landershäuser Maislabyrinth ist ein anspruchsvoller Spaß für Groß und Klein. Einen Erwachsenen sollten Kinder aber schon dabei haben, da die zugewachsenen Maiswege durchaus ihre Tücken haben.

Bis zu 2,80 Meter hoch ist der Mais an einigen Stellen. Volontär Fabian Diekmann zeigt, was man tun muss, wenn man den Weg nach draußen nicht mehr findet. © Laura Hellwig

Der Förderverein

„Das erste Maislabyrinth haben wir für die 650-Jahr-Feier von Landerhausen 2014 angelegt“, erzählt Petra Fischer, die Erste Vorsitzende des örtlichen Fördervereins „LA-Scholbeklopper“. Ein Jahr zuvor hätten sie es an der Biogasanlage ausprobiert, dort sei der Mais aber nicht hoch genug geworden.

Aufgrund der Beliebtheit wurde sowohl 2016 als auch in diesem Jahr wieder ein Labyrinth angelegt. „Es ist etwa zwei Hektar groß“, sagt Luise Reinhard, die Zweite Schriftführerin des Vereins. Ihr Vater, der Landwirt Klaus-Otto Reinhard, stellt sowohl das Feld als auch eine Scheune für die Aktion zur Verfügung. Darin gibt es zu den Öffnungszeiten Kaffee, Kuchen und Süßigkeiten.

Die Planung des Labyrinths beginnt mit einer Zeichnung. „Darauf malen wir Kreise, die mal mehr und mal weniger Ausgänge zu anderen Kreisen haben“, sagt Martina Licht, die Erste Kassiererin des Fördervereins. Wenn der Plan steht, geht es mit dem Maßband ins Maisfeld und die Kreise werden von der Zeichnung in die Realität übertragen.

„Wenn die Kreise und Wege feststehen, nehmen wir dort die Maispflanzen aus dem Boden“, erklärt Luise Reinhard. „Dieses Jahr hat es so viel geregnet, dass an manchen Stellen trotzdem noch Pflanzen auf den Wegen gewachsen sind.“

Drei Holztafeln mit Stempeln sind an unterschiedlichen Punkten im Labyrinth versteckt. Wer alle drei findet, bekommt zur Belohnung eine Süßigkeit.

„Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen haben bei der Eröffnung am vergangenen Samstag sehr ehrgeizig nach den Stempeln gesucht“, sagt Fischer. Knapp 400 Besucher wollten am ersten Wochenende das Maislabyrinth ausprobieren. „Mit so viel Ansturm haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Fischer. Auch die Kletterburg aus Stroh neben dem Eingang des Labyrinths sei für viele Kinder eine beliebte Attraktion gewesen, in der sie viele Stunden gespielt hätten.

Verloren gegangen ist in den Landershäuser Maislabyrinthen bisher noch niemand. „Wir hatten allerdings einmal die Situation, dass eine Gruppe nicht rauskam und als Signal einen Maiskolben in die Luft geworfen hat“, erzählt Licht mit einem Lachen. „Da haben wir unsere Kinder in das Labyrinth geschickt, um sie rauszuholen.“

Service: Das Maislabyrinth ist noch bis zur Ernte, also etwa bis Mitte September, an den Wochenende geöffnet. Samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person, die über 6 Jahre alt ist.

Ein Labyrinth in Obersuhl

Auch in Obersuhl gibt es in diesem Jahr wieder ein Maislabyrinth. Es befindet sich direkt neben dem Edeka Kohlhepp und stellt in diesem Jahr als Motiv das Wildecker Wappen und einen Traktor dar. Geöffnet ist das Labyrinth rund um die Uhr bis zur Ernte Anfang September. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten. Der Erlös des Maislabyrinths geht zur Hälfte an die evangelische Kindertagesstätte Vogelnest/Kinderkrippe Obersuhl und den Förderverein der Grundschule am Rhäden.

