Landkreis steckt Überschuss in Schulsanierungen

Nur AfD stimmt gegen Investition von einer halben Million Euro

Hersfeld-Rotenburg. Der Kreis Hersfeld-Rotenburg steckt über eine halbe Million Euro in dringend nötige Sanierungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden in Bebra, Bad Hersfeld und Alheim. Der Protest der Kreistagsmitglieder der Alternative für Deutschland sorgte für emotionale Reaktionen.