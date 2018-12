Landrat Dr. Michael Koch sagt danke: Auf Weihnachtstour zu unseren Helfern 

Landrat Dr. Michael Koch auf seiner Weihnachtstour, hier in der Rettungswache an der Europaallee in Bad Hersfeld mit dem Team, dass darüber wacht, dass die Heilige Nacht auch eine Stille wird.

Bad Hersfeld. Landrat Michael Koch hat am Heiligabend seine traditionelle Tour durch den Kreis unternommen, um allen zu danken, die Weihnachten arbeiten müssen. War waren dabei.

In der Bahnhofsmission ist die lange Tafel festlich gedeckt. Rote Servietten, Weihnachtsterne, Kerzen brennen. Eine fast andächtige, erwartungsvolle Stimmung liegt im Raum. Rund 30 Menschen haben sich versammelt, für die Weihnachten nicht unbedingt fröhlich ist. Für ein paar Stunden sollen sie die Last des Alltags vergessen, dafür sorgen Silvia Hemel und ihr Team – Tag für Tag, aber vor allem zu Weihnachten.

Bevor Karsten Hess von gleichnamigen Landhotel in Neuenstein seinen schon legendären Krustenbraten kredenzt, hält Diakonie-Pfarrer Jens Haupt eine kleine Andacht. „Ich habe diesmal zwar zwei Trompeterinnen mitgebracht, aber die richtigen Liederzettel habe ich vergessen“, scherzt der Pfarrer und bricht damit die Anspannung. Er liest aus der Weihnachtsgeschichte und fragt: „Wie schaffen wir es, an diesen Tagen Liebe und Frieden zu zeigen, und wieviel geht dann im restlichen Jahr davon verloren?“ Die Anwesenden könnten davon wohl ein Lied singen. Doch auch die anderen Lieder kennen die meisten. Bei „Stille Nacht“ glitzern in manchen Augen die Tränen.

+ © Kai A. Struthoff

Auch Landrat Dr. Michael Koch ist auf seiner Weihnachtstour vorbeigekommen, um dem Menschen bei der Bahnhofsmission eine frohe Weihnacht zu wünschen. „Es ist besser hier zu sein, als allein zuhause“, sagt er. „Ich möchte Ihnen Mut machen, die staatlichen Institutionen zu nutzen, die dafür da sind, um Ihnen zu helfen“, sagt er. Und auch Bad Hersfeld Bürgermeister Thomas Fehling wünscht ein frohes Fest und dankt dem Team um Silvia Hemel „für Ihren Einsatz zu Weihnachten, aber nicht nur dann.“ Als die beiden Trompeterinnen gerade „Oh, du fröhliche“ anstimmen, donnert draußen ein ICE vorbei. Er bringt Menschen zu ihren Lieben – denn überall auf Erden, soll es wieder Weihnachten werden.

Auch der Landrat muss weiter. Seit morgens ist er schon unterwegs – zum Teil in Begleitung von Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald, der Landtagsabgeordneten Lena Arnoldt oder dem Chef des Rettungsdienstes Thorsten Bloß. Ihnen allen ist es ein Anliegen, gerade zu Weihnachten den vielen Helfer bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, aber auch den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz für die Allgemeinheit zu danken.

Vor der Bahnhofsmission war Koch schon im Kreiskrankenhaus in Rotenburg, auf der Rettungswache und der Polizeistation in Rotenburg, am Herz- und Kreislaufzentrum und der Rettungswache in Bebra. „Da war leider kaum einer, denn alle Wagen waren im Einsatz.“ Bei der Autobahnpolizei und der Polizeistation in Bad Hersfeld indes ist der Morgen des Heiligenabends noch verhältnismäßig ruhig. Ein überfahrenes Tier wird gemeldet, auch darum kümmert sich die Polizei. „Meist ist es Weihnachten bei uns relativ ruhig, aber manchmal steigt schon die häusliche Gewalt“, erzählt Polizeioberkommissar Jörg Leimbach aus Schenklengsfeld, der schon viele Weihnachtfeste im Dienst gefeiert hat.

+ © Kai A. Struthoff

„Jeder wäre natürlich gern bei seiner Familie, aber wir teilen uns das auf, und das funktioniert ganz gut.“ Der Präsentkorb, den Landrat Koch überreicht, wir die Nacht ein wenig versüßen. „Danke im Namen der Bevölkerung, dass Sie für uns da sind, rund um die Uhr“, sagt Michael Koch – nicht zum ersten Mal auf dieser Weihnachtstour.

Bei der DRK-Rettungswache an der Europaallee gönnen sich die Mitarbeiter gerade einen Teller Eintopf. Fünf Mann und Frau genießen einen seltenen Moment der Ruhe. Bis 21 Uhr am Heiligabend sind Sie im Einsatz. „Nee, so typische Gänsebratenopfer gibt es zu Weihnachten eigentlich nicht“, sagt einer schmunzelnd, um dann gleich wieder ernst zu werden. „Dafür werden wir häufiger wegen seelischer Probleme gerufen.“ Stille Nacht, einsame Nacht.

„Es ist ein gutes Gefühl für potenzielle Kunden zu wissen, dass Sie hier sind“, sagt Landrat Koch. Noch während er redet, ertönt der schrille Ton des Pieper. „Sorry, wir müssen los“, sagen zwei der Sanitäter und eilen zu ihrem Fahrzeug. Alltag für unsere Helfer, Retter und viele der Ehrenamtlichen.

Möge auch für Sie die Heilige Nacht eine Stille werden.