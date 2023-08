Landrat Torsten Warnecke überreicht in Ronshausen Bewilligungsbescheid für Regionalbudget

Von: Thomas Klemm

Übergabe Förderbescheid Regionalbudget 2023 an der digitalen Informations-Stele im Ferienpark Machtlos mit (von links) Bürgermeister Markus Becker, Andrea Konradt (Erlebnisregion Mittleres Fuldatal), Landrat Torsten Warnecke, Mercedes Thiel (Leader-Beirat), Sigrid Wetterau, Johanna Manns (Regionalforum Bad Hersfeld), SPD-Landtagsabgeordnete Karina Fissmann, Ellen Conrad (Erlebnisregion Mittleres Fuldatal) und Maike Weber (Geschäftsführerin Ferienpark). © Thomas Klemm

Über 200.000 Euro Fördergeld fließt in Projekte aus dem Landkreis. Ronshausen hat davon zum Beispiel digitale Informations-Stelen angeschafft.

Ronshausen – Dreiunddreißig Vereine, Kommunen beziehungsweise Initiativen in Waldhessen haben derzeit Grund zur Freude. Sie bekommen Finanzmittel aus dem Fonds des Regionalbudgets 2023, um ihre Projekte umsetzen zu können. Stellvertretend für die Glücklichen stand gestern der Ferienpark im Ronshäuser Ortsteil Machtlos im Mittelpunkt des Interesses.

Hier können sich die Besucher des Ferienparkes im Foyer des Verwaltungsgebäudes seit einiger Zeit an einer digitalen Informations-Stele über die umfangreichen regionalen Tourismus- und Kulturangebote schlau machen. Verantwortlich für die ständige Aktualisierung dieser Angebote sind die Mitarbeiter des Tourismus-Service Erlebnisregion Mittleres Fuldatal.

Projekte für ländlichen Raum wirken

„Die Info-Stele wird von unseren Gästen wirklich gern in Anspruch genommen. Das Interesse daran ist groß“, sagte die Geschäftsführerin des Ferienparks Maike Weber. Mit Freude hörten dies Andrea Konradt und die Stelen-Projektverantwortliche Ellen Conrad von der Erlebnisregion.

Und auch Sigrid Wetterau vom Regionalforum Bad Hersfeld freute sich über die gute Resonanz. „Das ist genau das, was wir damit bezwecken wollen, dass diese für den ländlichen Raum konzipierten vielen kleinen Maßnahmen wirken.“

33 Projekte aus dem Landkreis werden gefördert

Das Regionalforum Hersfeld-Rotenburg hatte im Frühjahr das Regionalbudget 2023 zur Förderung von Kleinprojekten ausgeschrieben. 36 Förderanfragen aus der Leader-Region Hersfeld-Rotenburg bewarben sich um eine Projektförderung.

Nach einem Auswahlverfahren werden nun 33 kleine Maßnahmen unterstützt, deren Projektkosten mindestens 2000 Euro, aber nicht mehr als 10 000 Euro betragen.

Über 200.000 Euro Fördergeld fließt in die Region

So können drei Info-Stelen wie die in Machtlos aufgestellt werden, aber auch neue Luftgewehrstände mit elektronischer Trefferanzeige in Eitra, ein digitaler Gästeführer für Haunetal, ein Snoezelraum in der Kita Rappelkiste in Bad Hersfeld, ein Präsentationswürfel für das Mahnmal Bodesruh, Blockflöten für die Kirchengemeinde Heimboldshausen und, und, und. Aufgelistet sind alle Projekte auf der Homepage des Regionalforums unter Regionalbudget.

Den Bewilligungsbescheid mit der Investitionssumme von 226 837,95 Euro überreichte Landrat Torsten Warnecke im Ferienpark Machtlos an die Regionalmanagerin Sigrid Wetterau und deren Mitarbeiterin Johanna Manns. „Dieses Programm ist eine gute Sache und funktioniert hervorragend“, freute sich auch Ronshausens Bürgermeister Markus Becker über die Förderung der vielen regionalen Initiativen. (Thomas Klemm)