Landtagswahl Hessen: Jakob-Grimm-Schüler analysieren Wahlplakate 

Sie grüßen von jeder Laterne, im Straßenbild kommt man kaum an ihnen vorbei: Vor den Landtagswahlen in Hessen haben die Parteien wieder ordentlich plakatiert.

Der Grundkurs Politik und Wirtschaft der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg hat sich Wahlplakate der Direktkandidaten im Wahlkreis 10 und Plakate mit Slogans der einzelnen Parteien angeschaut und diese für unsere Zeitung analysiert.

Fünf der Schüler sind in diesem Jahr Erstwähler. Sie bewerten die Plakate nach fünf Gesichtspunkten: In die erste Kategorie fällt eine sachlich-nüchterne Beschreibung des Plakats („Das ist zu sehen“). Als Zweites folgen markante Besonderheiten wie Mimik, Farbe, Schrift Aussage. („Das fällt auf“).

„Das ist die Zielgruppe“ – darum geht es in der dritten Kategorie. Hier bestimmen die Schüler – die den Wahlkampf natürlich auch schon in ihrem Unterricht thematisiert haben – anhand der Plakate, welche Wähler von den Parteien wohl angesprochen werden sollen.

In der vierten Kategorie beurteilen sie, was an dem jeweiligen Wahlplakat besonders gut gelungen ist („Das überzeugt“). Dabei werden auch Inhalt, Layout, Botschaft und Glaubwürdigkeit berücksichtigt. Schließlich spielen die Schüler dann selbst einmal Lehrer und verteilen Noten für die von den Parteien aufgehängten Plakate. Von den Linken, den Freien Wählern und den Grünen gibt es übrigens keine Plakate, auf denen die Direktkandidaten selbst zu sehen sind. Diese Parteien setzen nach eigenen Angaben lieber auf Inhalte, nicht auf Gesichter.

Lena Arnoldt, CDU: Ohne Kitsch erkennbar

Die CDU verzichtet fast komplett auf Plakate, auf denen nur Wahlversprechen ohne Fotos abgebildet werden. Porträtplakate der Direktkandidatin Lena Arnoldt hängen wie Plakate mit Ministerpräsident Volker Bouffier hingegen reichlich im Wahlkreis.

Das ist zu sehen: Groß und ansprechend lächelt Lena Arnoldt von den Wahlplakaten. Der Name sei gut sichtbar, beim Wahlspruch („Meine Motivation. Meine Heimat.“) müsse man genauer hinsehen. Die CDU verzichtet in den Augen der Schüler auf Kitsch und setzt auf natürliche Farben. Bei den Plakaten mit dem Ministerpräsidenten hat die Partei auf den Namen verzichtet, dafür den Slogan („Hessen ist spitze. Das haben wir gemeinsam erreicht.“) groß platziert.

Das fällt auf: Das breite Lächeln der Direktkandidatin.

+ Plakat Lena Arnoldt © Björn Friedrichs

Das ist die Zielgruppe: Da die Partei auf ihren Plakaten auf Wahlversprechen verzichtet, richtet sie sich an Stammwähler, so das Urteil. Das Plakat der Direktkandidatin spreche junge und ältere Generationen gleichermaßen an.

Das überzeugt: Die Schüler kritisierten, dass das Thema auf dem Bouffier-Plakat nicht weiter fortgeführt werde, um in die Zukunft zu blicken. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung Hessens habe es dennoch eine hohe Glaubwürdigkeit. Der Slogan der Direktkandidatin gefiel den Schülern ebenfalls. Darunter könne man sich etwas vorstellen.

+ Wahlplakat CDU © Christopher Ziermann

So wird benotet: Das Arnoldt-Plakat benoten die Schüler mit einer 2, bei Bouffier gingen die Meinungen stark auseinander: 2 bis 5.

Karina Fissmann, SPD: Jugendlich, sympathisch

Die SPD wirbt auf ihren Plakaten vor allem mit den Konterfeis ihres Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel und ihrer Direktkandidatin Karina Fissmann. Plakate, auf denen nur Wahlslogans und -versprechen zu sehen sind, sind im Wahlkreis selten.

Das ist zu sehen: Die Plakate mit Schäfer-Gümbel seien schlicht gehalten – sagen die Schüler. Ins Auge fielen das farbige Logo und der blau unterlegte Wahlspruch „Zukunft jetzt machen“. Auch ein Hashtag (#tsg18) taucht auf. Fissmann wird groß und in Farbe dargestellt. Ihr Wahlspruch ist pink unterlegt, sei somit gut sichtbar, auch Name und Parteilogo sind prominent platziert.

+ Katharina Fissmann © Björn Friedrichs

Das fällt auf: Auffällig sei die sympathische Darstellung Fissmanns und die Schwarz-Weiß-Abbildung Schäfer-Gümbels, die an den FDP-Wahlkampf 2017 erinnert. Damals setzte Christian Lindner ebenfalls auf die Ästhetik der klassischen Schwarz-Weiß-Fotografie.

Das ist die Zielgruppe: Ganz klar die Stammwählerschaft. Allerdings würden sich die Plakate auch an die Jugend richten – wegen des Hashtags und der jungen Kandidatin.

+ Thorsten Schäfer-Gümbel © Foto: Björn Friedrichs

Das überzeugt: Die Schüler waren sich nicht einig, inwiefern die Plakate überzeugen.

So wird benotet: Das Plakat der Direktkandidatin kam mit einer 3+ besser weg als der Spitzenkandidat, dem die Gruppe mehrheitlich eine 5 gab. Gut sei grundsätzlich die nüchtern-klare Darstellung. Der Slogan sei aber ohne Aussage und sehr oberflächlich. Die Schwarz-Weiß-Darstellung Schäfer-Gümbels passe nicht zu rosigen Zukunftsplänen.

Helena Pfingst, Grüne: Ansprechend und anders

Die Grünen werben im Wahlkreis 10 hauptsächlich mit Text-Plakaten, deren Aussage mit einem Bild verdeutlicht wird. Kandidatin Helena Pfingst verzichtet im Wahlkampf auf Plakate, auf denen sie selbst im Vordergrund steht.

+ Helena Pfingst © Grüne / Werra-Meißner-Kreis

Das ist zu sehen: Die Schüler haben sich für das Plakat „Die sind auch das Volk!“ entschieden. Darauf zu erkennen sind Bienen sowie das bekannte Blumen-Logo der Partei. Neben viel weißem Text steche auch das pinke Textfeld heraus („Zweitstimme Grün für Artenschutz“), so die Schüler. Neben der Internetadresse findet sich noch dazu ein jugendlich formulierter Wahlslogan („Vernunft gestaltet geiler“).

Das fällt auf: „Das Plakat zeigt verschiedene Elemente“, sagen die Schüler. Bereits das Bild lasse erahnen, wofür sich die Partei einsetze. Der Erklärtext in kleiner Schriftgröße sei für vorbeifahrende Autofahrer allerdings kaum lesbar, stellen die jungen Wähler fest. Der Slogan beziehe sich deutlich auf einen Ausruf der ausländerfeindlichen Organisation Pegida.

+ Die Grünen © Björn Friedrichs

Das ist die Zielgruppe: Grundsätzlich die breite Bevölkerung, speziell aber auch naturbewusste Menschen.

Das überzeugt: Der Wahlslogan und die Erklärung vermittelten eine klare Botschaft. „Das Design ist ansprechend und anders“, sagen die Schüler. Und: „Das Plakat ist überzeugend.“

So wird benotet: Die Grünen bekommen für ihr Bienenplakat die Bestnote 2+. Einziger Kritikpunkt: Die Anspielung auf eine Aussage von rechten Gruppen wie Pegida könne flüchtig auch so verstanden werden, dass die Partei selbst keine Inhalte habe und sich nur abgrenzen wolle.

Gerhard Schenk, AfD: Rätsel um den Limburger Dom

Auch die AfD hat im Wahlkreis kräftig plakatiert – wenn auch teilweise in auffallend luftiger Höhe. Einige der Motive sind bereits von vorherigen Wahlen bekannt. Die Schüler haben für ihre Analyse das Plakat mit dem Slogan „Islamunterricht! Nicht an unseren Schulen!“ unter die Lupe genommen. Die Partei setzt auch auf persönliche Plakate ihres Direktkandidaten Gerhard Schenk.

Das ist zu sehen: Die Farben Blau und Rot dominieren. Auf dem Plakat „Islamunterricht“ ist ein Foto des Limburger Doms zu sehen. Die Plakate seien einheitlich gelayoutet und haben so einen hohen Wiedererkennungswert, sagen die Schüler.

Das fällt auf: Die Schüler merken an, dass der Kandidat nicht in die Kamera, sondern leicht versetzt vorbei schaue. „Der Kandidat wirkt aufgrund des Anzugs seriös“, so ihr Eindruck. Auch die häufige Verwendung von Ausrufezeichen falle auf.

+ Gerhard Schenk © Björn Friedrichs

Das ist die Zielgruppe: Die Schüler vermuten, dass unzufriedene, christlich-konservative Menschen die Zielgruppe der AfD ausmachen.

Das überzeugt: Glaubwürdig wirken die Plakate auf die Schüler insofern, dass die Partei ihre Versprechen wahrmachen möchte. Der Ausruf „Deutsche Leitkultur!“ bliebe aber sehr vage. Auch das Bild, das etwas typisch Deutsches darstellen solle, sei unpassend. Beim durchaus seriösen Bild des Kandidaten fehlt den Schülern eine Aussage.

+ Wahlplakat AfD © Björn Friedrichs

So wird benotet: Die Schüler geben beiden Plakaten die Note 4 – auch, weil sie mit bereits bekannten Botschaften arbeiten und unklar bleibe, was der Limburger Dom mit der Landtagswahl zu tun hat.

Anne Noetzel, Linke: Hingucker mit klarer Botschaft

Die Linkspartei will wie Grüne und Freie Wähler Inhalte in den Vordergrund stellen und verzichtet auf persönliche Plakate der Direktkandidatin Anne Noetzel. Es gibt mehrere Plakate. Die Schüler haben sich für das Plakat „Auf dem Land könnte mehr gehen“ entschieden.

+ Anne Noetzel © Alexander Wittke

Das ist zu sehen: Das Plakat steche mit roter Farbe und weißer Schrift hervor. Gut sichtbar seien der Slogan und das Parteilogo. Internetadresse und Slogan „Mehr für die Mehrheit“ stehen unten rechts. Auf der unteren weißen Hälfte seien rote Menschen zu erkennen, die in Richtung der roten Plakathälfte laufen. Das sei kreativ.

Das fällt auf: „Vor allem die weiße Schrift auf dem knallroten Hintergrund ist ein Hingucker“, sind sich die Schüler einig. Der Slogan spreche außerdem – passend zur Region – die ländliche Bevölkerung an, sagen die Schüler. Außerdem verzichte die Linke auf zu viel Text. Das kommt gut an.

+ Wahlplakat Die Linke © Björn Friedrichs

Das ist die Zielgruppe: Die Schüler machten die Allgemeinheit als Zielgruppe aus, also keine spezielle Bevölkerungsgruppe. Das hier abgebildete Plakat spreche gezielt die ländliche Region an, vor allem Orte, in denen es um die Infrastruktur eher schlecht bestellt ist.

Das überzeugt: Spruch und Plakat sind aus Sicht der angehenden Abiturienten gut verständlich und passen zur Region. Durch die grelle Farbe und den Stil ziehe es die Aufmerksamkeit auf sich.

So wird benotet: Die Schüler sind sich einig: Dieses Plakat der Linken ist gelungen. Sie geben die Note 2. Kritikpunkte gab es wenige.

Aribert Kirch, FDP: Grelle Farben und spezielle Outfits

Die FDP wirbt in unserer Region vor allem mit Plakaten des Direktkandidaten Aribert Kirch mitsamt seinen Forderungen, zum Beispiel „Monopol bei Führerscheinprüfungen. Weg damit!“. Es gibt aber auch Plakate, die Kirch gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Wiebke Knell aus dem Wahlkreis 8 (Schwalm-Eder II) zeigen. Ihr Wahlspruch: „Wir Nordhessen für Nordhessen!“

Das ist zu sehen: Der Kandidat stehe im Vordergrund, sagen die Schüler. „Der Slogan ist farblich abgestimmt, auch das Logo ist gut sichtbar“, so die angehenden Abiturienten. Durch die grellen Farben blicke man automatisch auf das Plakat.

+ Aribert Kirch © Björn Friedrichs

Das fällt auf: Klare Meinung der Schüler: Die kräftigen Farben im Neon-Ton fallen besonders auf. Das steche heraus. Problematisch seien die kleinen Zwischenzeilen, die Autofahrer nicht lesen könnten. Und: Auf dem Kirch-Knell-Plakat seien die Outfits der Politiker „doch sehr speziell“.

Das ist die Zielgruppe: Die gewählte Präsentation der Kandidaten und ihr Kleidungsstil sprechen nach Ansicht der Schüler eher die ältere Generation an. Das bunte Plakatdesign hingegen ziele eher auf junge Leute ab. Thematisch hat die Analyse-Gruppe keine genaue Zielgruppe feststellen können.

+ Wahlplakat FDP © Christopher Ziermann

Das überzeugt: So richtig überzeugt sind die Schüler nicht. Sie bemängeln beispielsweise, dass die Slogans keinen konkreten Lösungsweg aufzeigen würden.

So wird benotet: Bei der Benotung haben sich die Schüler schwer getan. Schließlich gibt es aus ihrer Sicht auf den FDP-Plakaten Licht und Schatten. Schließlich einigen sie sich auf eine 3 –.

Dr. Claus Wenzel, Freie Wähler: Kandidat will mit Inhalten punkten

Die Freien Wähler verzichten bei ihren Wahlplakaten darauf, Direktkandidat Dr. Claus Wenzel abzubilden: „Wir setzen auf Inhalte, nicht auf Gesichter“, sagte er unserer Zeitung auf Nachfrage. Neben dem Plakat „Bürgerwillen durchsetzen“ gibt es noch weitere, auf denen Forderungen mit teils längerem Text dargestellt werden.

+ Dr. Claus Wenzel © privat/nh

Das ist zu sehen: Der orangefarbene Hintergrund wirkt aus Sicht des Politik-und-Wirtschafts-Kurses grell und ziehe die Aufmerksamkeit auf sich. Der Kontrast entstehe durch das blaue Kästchen, auch das Parteilogo sei gut sichtbar. Der Zusatz „Zweitstimme nicht verschenken!“ sowie die Internetseite stehen klein rechts unten.

Das fällt auf: Orange ist ein Blickfänger, urteilen die Schüler. Es werde zudem mit einem Hashtag gearbeitet, Fragen werfen die Sonne und der Haken im Parteilogo auf.

Das ist die Zielgruppe: Die Freien Wähler sprechen, da sind sich alle Schüler sicher, Bürger an, die nicht ganz zufrieden mit den bestehenden Verhältnissen sind und zugleich Entscheidungswillen mitbringen.

+ Wahlplakat Freie Wähler © Björn Friedrichs

Das überzeugt: Hier sind sich die Schüler uneinig. Ein Teil findet das Konzept überzeugend, dass auf Fotos der Kandidaten verzichtet und Themen in den Vordergrund gestellt werden. Andere kritisieren, dass der Slogan „Bürgerwillen durchsetzen“ nichtssagend sei und von jeder Partei stammen könne.

So wird benotet: Der Teil, der die Plakate positiv bewertet, vergibt die Note 2. Einzelne Schüler bewerten allerdings schlechter, mit Tendenz zur Note 4.