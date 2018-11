Lesben und Schwule sagten 25 Mal Ja

Hersfeld-Rotenburg. Seit gut einem Jahr dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Im Kreis Hersfeld-Rotenburg haben bislang 25 Paare von der Gesetzesänderung Gebrauch gemacht

Sie haben geheiratet oder ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt. Das hat eine Umfrage unserer Zeitung bei allen Standesämtern im Kreis ergeben.

Zum Vergleich: Bundesweit haben sich bereits mehr als 10 000 Männer- und Frauenpaare vermählt – vor allem in Großstädten kommt die „Ehe für alle“ gut an, allein in Berlin haben sich schon fast 2000 Paare das Ja-Wort gegeben.

„Auf dem Land ist immer noch das klassische Rollenbild verbreitet“, sagt Ute Boersch, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, „aber mein Eindruck ist, dass auch für die Menschen in unserer Region die Ehe für alle zunehmend selbstverständlicher wird.“

Spitzenreiter im Kreis ist Bad Hersfeld. Gleich sieben schwule und lesbische Paare haben sich bislang in der Kreisstadt getraut, davon wandelten fünf ihre Partnerschaften um. Stadtsprecher Maik Ebert: „Die Ehe für alle sollte inzwischen so normal sein, dass sie in der Statistik künftig keine Sonderrolle mehr einnehmen dürfte.“ Die Standesämter in Hauneck, Ludwigsau, Neuenstein, Philippsthal, Wildeck und Bebra, das auch für Ronshausen zuständig ist, melden jeweils zwei Eheschließungen. In Friedewald, Heringen, Kirchheim, Nentershausen, Niederaula und Rotenburg heiratete jeweils ein gleichgeschlechtliches Paar.

Lediglich in Alheim, Breitenbach, Cornberg, Haunetal, Hohenroda und Schenklengsfeld hat noch niemand die neue Ehe-Möglichkeit genutzt. „Ein männliches und ein weibliches Paar haben allerdings schon angekündigt, ihre Lebenspartnerschaften im kommenden Jahr bei uns umwandeln zu lassen“, sagt Katharina Weller vom Alheimer Standesamt.

HINTERGRUND

Auch homosexuelle Paare dürfen seit einem Jahr heiraten. Der Bundestag hatte im Juni vergangenen Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesrates „zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ verabschiedet. Nach einer mitunter sehr emotionalen Debatte stimmten im Bundestag 393 Abgeordnete für die Gesetzesvorlage, 226 votierten dagegen, vier enthielten sich der Stimme. Die Parlamentarier von SPD, Grünen und der Linken stimmten geschlossen für die „Ehe für alle“. CDU/CSU lehnte den Gesetzentwurf mehrheitlich ab. Das Gesetz trat schließlich am 1. Oktober 2017 in Kraft. Im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 1353, heißt es seitdem: „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.“