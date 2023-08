Stefanie Heinzmann gibt kraftvolles Konzert in der Bad Hersfelder Stiftsruine

Stefanie Heinzmann begeisterte das Publikum in Bad Hersfeld

Mit Band und Background-Sängerinnen: Stefanie Heinzmann gab am Montagabend ein Konzert in der Bad Hersfelder Stiftsruine.

Mit ihrer musikalischen Power-Show begeisterte Stefanie Heinzmann am Montagabend die Besucher in der Bad Hersfelder Stiftsruine.

Bad Hersfeld – „Danke für Eure Liebe!“ – mit diesem Ausruf beendete die Sängerin Stefanie Heinzmann ihr Konzert in der gut besuchten Bad Hersfelder Stiftsruine. Unter diesem Begriff, der ausdrücklich sowohl Selbst- als auch Liebe zum anderen umfasste, war auch die Botschaft Heinzmanns auf den Punkt zu bringen.

Heinzmann, die sich als eloquente Entertainerin erwies, auch wenn sie wiederholt betonte, wie sehr ihr die Kulisse der Stiftsruine und das Publikum die Sprache verschlüge, rief ihr Publikum immer wieder dazu auf, trotz aller Selbstzweifel nie den Glauben an sich selbst zu verlieren.

Auf diese Positivbotschaften hatte auch die Sängerin Veronica Fusaro die Zuhörenden bereits eingestimmt. Die Sängerin, die ebenso wie Heinzmann aus der Schweiz stammt, eröffnete das Konzert mit einer beeindruckenden Solo-Performance (eine Frau, eine Gitarre, eine Loop-Station). Heinzmann und ihre Band griffen diese Einleitung bereitwillig auf und auch das bemerkenswert gemischte Publikum, das seine Liebe unter anderem durch mit den Händen geformte Herzen signalisierte, ließ sich nicht lange bitten, mit Heinzmann zusammen zu singen, von den Sitzen aufzustehen und zu tanzen.

Mit gut 90 Minuten druckvoll gespielter, geballter musikalischer Powershow, in der Pop- und Soulsongs fast übergangslos ineinander übergingen, begeisterten Stefanie Heinzmann und die Mitglieder ihrer siebenköpfigen Band aus äußerst versierten und engagierten Musikern das Publikum.

Stefanie Heinzmann bewegte sich quirlig und agil über die Bühne und durch den Zuschauerraum und nahm in ihrer betont positiven und lebensfrohen Art immer wieder Kontakt zum Publikum auf. „Habt Ihr Bock mit uns zu feiern?“ war nur eine der Aufforderungen, gute Laune war Programm. Gelegentlich nahmen die lebensphilosophischen Einwürfe, die zum Teil an Kalenderweisheiten erinnerten, ein bisschen zu viel Raum ein, an einigen Stellen wirkten die wiederholten Aufforderungen zur Selbstliebe fast ein wenig übergriffig. Stefanie Heinzmann beeindruckte – ebenso wie ihre beiden Background-Sängerinnen – vor allem durch ihre sängerischen Fähigkeiten und eine beachtliche, ausgezeichnet zur Geltung gebrachte Soulfarbe in der Stimme.

Hielt es nicht lange auf den Sitzen: Die Musikerin animierte ihr Publikum immer wieder zum Mitmachen.

Heinzmann blickte in ihrem Konzert, das mit „XV“ betitelt war, auf 15 Jahre musikalische Karriere zurück, bei der ein Casting in Stefan Raabs Show „TV-Total“ im Jahr 2008 eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hatte. Sie betonte, dass es auch in ihrem Leben Tiefpunkte gegeben habe und pries die Wirkung von Musik und Gesang, die auch in den Tagen, in denen es sich im Kopf eher bewölkt anfühle, für die entscheidenden kleinen Sonnenstrahlen sorgen könne.

Nur wenige der an diesem Abend gespielten Songs ließen Raum zum Atemholen – hier ist wohl vor allem das eher ruhige „Mothers Heart“ zu nennen. Sprühende Lebensfreude und schnelle Rhythmen bestimmten das Programm. Texte waren kaum zu verstehen, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Immer wieder hatte Heinzmann ihr Publikum im Blick, auch für einen Tausch von Rhöner Eierlikör gegen ein gemeinsames Foto war Zeit. Die gute Laune wurde auch durch einen heftigen Regenschauer gegen Ende des Konzerts nicht getrübt, der dazu führte, dass die Sängerin und die Bandmitglieder nach der Show mithilfe von Regenschirmen von der Bühne eskortiert werden mussten. (Ute Janssen)