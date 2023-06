Lkw brennt auf A4 aus - Riesige Rauchsäule kilometerweit sichtbar

Von: Niklas Hecht

Die Zugmaschine des Lkws brannte völlig aus. © TVnews-Hessen

Auf der A4 bei Bad Hersfeld brennt die Zugmaschine eines Lasters vollkommen aus. Die Ladung bleibt vom Feuer verschont.

Bad Hersfeld - Eine riesige Rauchsäule war am Mittwochnachmittag (7. Juni) gegen 15.08 Uhr in Bad Hersfeld zu sehen. Grund dafür war die brennende Zugmaschine eines Sattelzuges mit Muldenauflieger auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Osten direkt an der Abfahrt von Bad Hersfeld. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer (50) des Sattelzuges Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Er fuhr an den rechten Fahrbahnrand und stieg aus, um nach der Ursache zu schauen. Als sich der Rauch legte, stellte der Fahrer fest, dass offenbar der Turbolader geplatzt war. Kurz danach begann die Zugmaschine auch schon in ganzer Ausdehnung zu brennen.

Die Feuerwehr aus Bad Hersfeld rückte zur Einsatzstelle aus, konnte aber nicht verhindern, dass die Zugmaschine völlig ausbrannte. Die Ladung des Sattelzuges, die aus Altreifen bestand, war von dem Feuer nicht betroffen. Die schwarze Rauchsäule des Feuers war in ganz Bad Hersfeld zu sehen.

Die Rauchsäule war auch in Bad Hersfeld zu sehen. © TVnews-Hessen

Während der Löscharbeiten mussten der rechte Fahrstreifen der A4 und die Abfahrt Bad Hersfeld gesperrt werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf ca. 85.000 Euro geschätzt. Wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die untere Wasserbehörde informiert. (jk)

