Lollslauf in Bad Hersfeld 2019: Halbmarathon mit Hessischen Meisterschaften ist gestartet

Die Läufre des Halbmarathons sind noch unterwegs: Der Halbmarathon beim Lollsauf in Bad Hersfeld ist neben Kassel und Frankfurt die drittgrößte Laufveranstaltung Hessens mit offiziell vermessenen Strecken.

Am Sonntag findet der 20. Lollslauf in Bad Hersfeld mit den Hesssichen Meisterschaften im Halbmarathon statt. Der Halbmarathon läuft. Wir berichten im Live-Ticker.

Der Lollslauf feiert: Die Laufveranstaltung - neben den Marathons in Frankfurt und Kassel die drittgrößte Laufveranstaltung Hessens mit offiziell vermessenen Strecken - findet 2019 zum 20. Mal statt.

Acht verschiedene Wettbewerbe über unterschiedliche Distanzen gibt es auch in diesem Jahr beim Lollslauf.

Eingebettet in den Lollslauf ist 2019 die Hessische Meisterschaft im Halbmarathon.

3345 Läufer - darunter 109 für die Hessenmeisterschaft im Halbmarathon - haben sich bereits registriert. Anmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Wettbewerbs noch möglich.

+++ 11.54 Uhr +++

Während die einen laufen, können die anderen schlemmen: Im VIP-Zelt gibt es leckeres Essen.

+ © Sascha Herrmann

+++ 11.44 Uhr +++

Ganz entspannt im Ziel: Nach dem Lauf gibt es erst einmal eine Erfrischung.

+ © Kim Hornickel

+++ 11.40 Uhr +++

In der Schilde-Halle haben die Siegerehrungen begonnen. Als Erstes bekamen die Mädchen des Schülerlaufes ihre Urkunden erhalten.

+ © Laura Hellwig

+++ 11.36 Uhr +++

Je 90 Kilogramm Äpfel und Bananen werden in der Wallengasse an die Läufer ausgegeben.

+ © Kim Hornickel

+++ 11.30 Uhr +++

Familienpower: 5 Kilometer geschafft. Paula aus Ausbach und ihre Eltern haben fünf Kilometer geschafft. "Hauptsache durchkommen", findet die Familie. Jetzt noch die genaue Zeit überprüfen und der Tag ist geschafft.

+ © Kim H ornickel

+++ 11.24 Uhr +++

Die Läufer des Halbmarathons auf der Weinstraße in Bad Hersfeld. Wir wünschen allen viel Erfolg.

+++ 11.23 Uhr +++

Zuckersüß: Rund 200 Bambinis haben sich heute beim Lollslauf auf die 500-Meter-Strecke gemacht.

+ © Hartmut Wenzel

+++ 11.10 Uhr +++

Der Halbmaraton ist gestartet: 109 der Teilnehmer laufen für die hessische Meisterschaft. Favorit ist Lokalmatador Philipp Stuckhardt. Auch die Bambinis stehen bereits in den Startlöchern.

+++ 11.04 Uhr +++

Nochmal Respekt: Das Team der Feuerwehr aus Ludwigsau hat die fünf Kilometer in voller Montur absolviert. Die Starter des Halbmarathons sind bereit - gleich geht es los.

+ © Kai Struthoff

+++ 11.01 Uhr +++

Hier gibt es die ersten Bilder vom Schülerlauf. Wir finden, das alle Teilnehmer eine großartige Leistung gebracht haben. Herzlichen Glückwunsch.

+++ 10.59 Uhr +++

Respekt: Die Skyrunner aus Ludwigsau sind beim Mannschaftslauf im Kostüm gestartet - und glücklich im Ziel angekommen. In wenigen Minuten startet der Halbmarathon mit den Hessischen Meisterschaften.

+ © Rainer Henkel

+++ 10.55 Uhr +++

"Enner, Zwoon, Dräi" - so wie es sich in Bad Hersfeld gehört, werden ab 11.30 Uhr in der Schilde-Halle die Sieger von Karsten Backhaus und Michael W. Rimkus geehrt.

+ © Michael W. Rimkus

+++ 10.51 Uhr +++

Auch die Mannschaft der Hersfelder Zeitung ist im Ziel - begleitet natürlich vom Hazetti, dem Maskottchen der HZ.

+ © Kai Struthoff

+++ 10.44 Uhr +++

Die Schilde-Halle ist bereits gut besucht. Die ersten Kinder holen schon ihre Urkunden, andere bereiten sich noch auf ihren Lauf vor.

+ © Michael W. Rimkus

+++ 10.41 Uhr +++

Tradition beim Lollslauf: die Fackelübergabe. Jede Mannschaft bekommt die Fackel kurz vor Ziel überreicht und läuft damit ein.

+ © Sandra Trausch

+++ 10.38 Uhr +++

Zur Jubiläumsveranstaltung erhält in diesem Jahr erstmals jeder Teilnehmer beim Lollslauf eine Finisher-Medaille im Ziel. Die hat sich auch Emma schon abgeholt, die die 1,3 Kilometer beim Schülerlauf geschafft - hier mit der stolzen Mama Annemarie.

+ © Sandra Trausch

+++ 10.31 Uhr +++

Ordnung muss sein: Auch die Polizei ist an diesem wunderbaren Herbstmorgen bester Laune und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Lollslaufes.

+ © Sascha Herrmann

+++ 10.26 Uhr +++

Dreifach Sieg für die Gäste aus Bad Hersfelds tschechischer Partnerstadt Sumperk: "Es ist ein schneller Kurs, zwischendurch Steigungen, viele Zuschauer und eine tolle Stimmung", sagt der Sieger des Einzellaufs, Sieger Tomas Kvivohlacek aus Sumperk im Ziel. Als schnellste Frau - ebenfalls aus Sumperk - kam Iva Giselova nach fünf Kilometern im Ziel an. Sie war zuvor schon bei den Schülern mitgelaufen.

+++ 10.21 Uhr +++

Im Ziel warten die Cheerleader vom Tanzstudio Fründ auf die Läufer, um sie gebührend zu empfangen.

+++ 10.17 Uhr +++

Mit beim Mannschaftslauf dabei auch ein Team der Feuerwehr - und das in voller Montur. Respekt!

+ © Sandra Trausch

+++ 10.14 Uhr +++

Auch die Mannschaftsläufe über fünf Kilometer sind gestartet. Mit dabei auch das gutgelaunte Läufer-Team der Hersfelder Zeitung. Wir drücken aber natürlich allen Läufern ganz fest die Daumen.

+ © Kai Struthoff

+++ 10.11 Uhr +++

Die Stimmung beim Lollslauf ist grandios - die Bad Hersfelder Innenstadt voll. Für gute Stimmung an der Strecke sorgen unter anderem die Trommler von Sola Quente Bloco Schwalmstadt.

+ © Sandra Trausch

+++ 10.05 Uhr +++

"Hier sind alle Sieger, weil sie ihren inneren Schweinehund überwunden haben. Möge Gott jeden deiner Schritte sicher machen." Pfarrer Christoph Wiegand - selbst Marathon-Läufer - hat am Start den Läufersegen gesprochen.

+++ 10.03 Uhr +++

Insgesamt 3902 Athleten haben sich bisher für den Lollslauf angemeldet - noch kann man sich für einen der noch anstehenden Wettbewerbe registrieren. Das geht jeweils bis 30 Minuten vor dem Start. Gerade sind die fast 900 Einzelläufer auf der Fünf-Kilometer-Strecke.

+++ 9.57 Uhr +++

In wenigen Augenblicken startet der Einzellauf über fünf Kilometer. 778 Läufer gehen an den Start.

+++ 9.48 Uhr +++

Ausrichter des Lollslaufs ist der SC Neuenstein, deshalb ist auch Neuensteins Bürgermeister Walter Glänzer an der Strecke, um die Läufer anzufeuern. Gemeinsam mit Organisationsleiter Olaf Podszuweit betont er: "Wir sind stolz, einen solchen Lauf hier zu haben."

+++ 9.42 Uhr +++

Wahnsinn: Die ersten Schülerinnen sind bereits im Ziel. Etwas aus der Puste, aber glücklich. Großartig!!! Insgesamt 682 Schüler sind heute beim Lollslauf am Start.

+ © Friedhelm Eyert

+++ 9.36 Uhr +++

Der Startschuss ist gefallen: Jetzt sind die Schüler auf der Strecke. Es geht 1,3 Kilometer durch Bad Hersfeld.

+++ 9.31 Uhr +++

Seit 2011 ist sie das Maskottchen des Lollslaufs: Lola. Selbstverständlich steht sie auch am Start bereit, um den Teilnehmern die Daumen zu drücken. Nur noch wenige Minuten - dann laufen die Schüler los.

+ © Friedhelm Eyert

+++ 9.28 Uhr +++

Gleich fällt der Startschuss für den Schülerlauf: Das erste Startfeld steht bereits und der Linggplatz füllt sich langsam mit Zuschauern - die zum Anfeuern gekommen sind.

+++ 9.21 Uhr +++

Olaf Podszuweit (links) und Alexandra Pudwil (rechts) von der Organisations-Leitung mit Moderator Werner Damm im Startbereich am Marktplatz. Um 9.35 Uhr startet hier der 20. Lollslauf mit dem Schülerlauf über 1,3 Kilometer.

+ © Friedhelm Eyert

+++ 9.15 Uhr +++

+ © Friedhelm Eyert Noch herrscht am Marktplatz relative Ruhe. Werner Damm moderiert die Veranstaltung an. Die ersten Ehrengästen treffen ein. Werner Glänzer (rechts), Bürgermeister von Neuenstein, und Karsten Backhaus, Leiter der Modellschule Obersberg.

+++ 9 Uhr +++

Perfektes Laufwetter ist vorausgesagt: Um die 20 Grad und sonnig soll es laut den Meteorologen am heutigen Sonntag werden. Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern beim Lollslauf viel Spaß!

Lollslauf 2019: Der Zeitplan

Start am Linggplatz:

9.35 Uhr: Schülerlauf 1,3 Kilometer (zählt zur Schulwertung)

10 Uhr: Einzellauf über fünf Kilometer (zählt zur Schulwertung)

10.10 Uhr: Mannschaftslauf über fünf Kilometer

11.05 Uhr: Halbmarathon 21,1 Kilometer mit Hessischen Meisterschaften

11.10 Uhr: SchulZeit-Bambinilauf über 500 Meter

Start Marktplatz (Höhe VR-Bankverein):