Feinripp und Prosecco: Radsportverein-Theatergruppe Tann bot beste Unterhaltung

Tann. Mit ihrer neuesten Produktion "Die Dienstreise"aus der Feder von Irmgard Schmidt landete die Theatergruppe des Radsportvereins Tann wieder einen Riesenerfolg.

Man nehme eine große Halle mit Bühne, zwei Moderatoren, acht Kinder mit Tanzerfahrung, zehn Laienschauspieler mit Spaß an der Freud, ein erprobtes Team für die Arbeit vor, neben und hinter den Kulissen, lasse eine erfahrene Autorin und Regisseurin ein Stück mit viel Klamauk, Musik und Tanz schreiben und inszenieren – und schon ist die Chose gelaufen.

Ganz so leicht ist es natürlich nicht. Aber dass ein Theaterabend gelingt, wenn man locker-flockig-intensiv übt und sich auf bewährte Mitstreiter verlassen kann, bewies am Wochenende einmal mehr und wie immer gleich zweimal die Theatergruppe des Radsportvereins Tann, die Irmgard Schmidts neuen Schwank „Die Dienstreise“ auf die Bretter der Besengrundhalle brachte.

Turbulente Dienstreise

Nett anmoderiert und angetanzt vom Nachwuchs der Volkstanzgruppe betritt Michelle (Beate Dick) mit Einkaufstaschen bepackt die Bühne. Ehemann Lasse (Helgo Pfau) liest die Zeitung und staunt, dass seine Liebste ein „Katzenklo“ gekauft hat, in dem ein Zwergkaninchen sitzt. Ehe das Tier jedoch Geburtstagsgeschenk für Tochter Nina (Hannah Klippert) werden kann, wird es von den Nachbarn geschlachtet, und Lasse offenbart Michelle, dass er auf Dienstreise gehen muss.

+ Die Autorin: Irmgard Schmidt.

Damit kommt das Geschehen in Fahrt. Lasse schickt sich – mangels gewaschener Alternativen mit Feinripp-Unterwäsche – an, Michelle auf seiner vermeintlichen Dienstreise mit Michelles alter Freundin Kathleen (Eva Klippert) zu betrügen. Die hat gerade das mit Vokabeln gespickte Oberteil ihrer Tochter Tessa (Sophia Hess) gewaschen. Allzweckwaffe Finn (Michael Dinger) will ebenfalls an Kathleen ran, ist dann aber doch nicht so vielseitig einsetzbar wie behauptet und schneidet sich beim Öffnen eines Päckchens in den Finger. Kurz darauf fällt er in Ohnmacht.

Angesichts dessen fällt auch Lasse in Ohnmacht, und zusammen mit Finn scheint er Beute von Kathleen und deren liebesabenteuerlustigen Freundinnen Caro (Claudia Bein) und Viola (Brunhilde Schuch) zu werden: „So ein Glückstag heute, zwei Männer, willenlos und uns ausgeliefert!“

Nach der Pause wird der untreue Finn von seiner Freundin Angelina (Leonie Dick), die ihm Niespulver ins Rasierwasser getan hat, ausgeknockt. So sehr, dass Dr. Schnell (Jan Peter) in Aktion treten muss. Als echter Tanner Radsportler kommt der Arzt mit dem Rad angefahren und steckt der Einfachheit halber Tampons in Finns blutende Nasenlöcher. Bei einem eigenen Anbandelversuch scheitert er an Angelina, und zu guter Letzt haben alle Frauen von Männern die Nase voll. Mit Dessous und Prosecco bewaffnet machen sie es Lasse nach: „Alles ab auf Dienstreise, hin zu frischen, durchtrainierten Jungs!“

Der lang anhaltende Beifall des Publikums für die Tanner Theatergruppe ist mehr als verdient. Sie war – mitunter mit Talent zu Improvisation – auch diesmal wieder gut drauf, allen voran die Newcomer Claudia Bein und Jan Peter, der frisch und souverän aufspielte. Besonders überzeugend des Weiteren Leonie Dick, aber auch die schon etwas älteren Damen, die wie immer herrlich komisch agierten und die mit Wortwitz und Reizen keinesfalls geizten.

„Ich finde es herrlich, mit welchem Mut sie sich in ihren Kleidern zeigen!“, kommentierte Christiana Benedikt aus Bad Hersfeld, die von ihrer Freundin Brunhilde Schuch eingeladen worden war, und die wie alle anderen Besucher nach gut zwei Stunden Kurzweil mit einem Stück Kuchen verabschiedet wurde.

Von Wilfried Apel