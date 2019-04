Großfeuer im Seulingswald bei Meckbach: 400 Einsatzkräfte versuchen, Flammen zu löschen

Im Seulingswald bei Meckbach im Kreis Hersfeld-Rotenburg ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Bislang sind mindestens sechs Hektar Wald betroffen.

Aktualisiert um 7.40 Uhr: Bis 5 Uhr am Donnerstag hat sich das Feuer auf eine Fläche von über sechs Hektar ausgedehnt. 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei sind noch immer vor Ort.

Aktuell haben die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Da jedoch Bäume umzustürzen drohen, können die Feuerwehrleute nicht weiter in das Waldstück vordringen, um weitere Löscharbeiten vorzunehmen. Dafür sind aktuell zwei Lösch-Hubschrauber der Bundespolizei aus Fuldatal in den Wald oberhalb von Meckbach beordert worden, die den Brand aus der Luft bekämpfen sollen. Ihre Wassertanks, die jeweils zwei Tonnen fassen, füllen die Puma-Maschinen am Breitenbacher See bei Bebra auf.

Die Ursache des Feuers steht noch nicht fest. Zur Unglückszeit, gegen 22.40 Uhr am Mittwochabend, stürmte es gewaltig in der Region. In einigen Teilen zuckten auch Blitze vom Himmel.

Hier befindet sich der Seulingswald: