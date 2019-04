Neuer Hochspannungsmast in Ludwigsau für die 380-kV-Leitung

In Ludwigsau entsteht einer Hochspannungsmast für die 380-kV-Leitung.

Ludwigsau. Am Umspannwerk in Ludwigsau entsteht ein neuer Hochspannungsmast für die 380-kV-Leitung.

Wer zwischen Mecklar und Friedlos auf der B 27 am Umspannwerk des Stromnetzbetreibers Tennet vorbeifährt, sieht, wie ein neuer Hochspannungsmast einbetoniert wird und in die Höhe wächst. Er soll die 380-kV-Leitung Mecklar-Dipperz aufnehmen, für deren sichere Verschwenkung am 28. April nachts ein Schutznetz über die Bahnstrecke Bebra – Bad Hersfeld gezogen wird.

Auch für die Querung der B27 ist ein solches Schutzgerüst mit Netz erforderlich, sodass beim Beobachter der Eindruck aufkommen könnte, Mecklar werde eingezäunt.

Für Anfang Mai ist die Umschwenkung der stromführenden Leiterseile auf die neue gasisolierte Schaltanlage geplant.