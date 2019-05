Balkonfeuer griff in Friedlos auf Dachstuhl über: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Durch einen lauten Knall wurden am Montagabend die Bewohner der Straße Fuldablick in Friedlos geweckt und entdeckten Flammen auf einem Balkon eines Zweifamilienhauses.

Die alarmierten Feuerwehren aus Ludwigsau-Friedlos und Reilos, sowie die Feuerwehr aus Bad Hersfeld rückten zur Einsatzstelle aus und konnten das Feuer auf dem Balkon, das bereits anfing, in die Dachkonstruktion zu laufen, durch einen gezielten Löschangriff sehr schnell unter Kontrolle bekommen und verhinderten, dass sich das Feuer in der Wohnung der ersten Etage ausbreiten konnte.

Durch die enorme Hitzeentwicklung war das Balkonfenster bereits zerplatzt, was möglicherweise die Ursache für den von den Nachbarn wahrgenommenen Knall gewesen sein könnte. Mit einer Wärmebildkamera wurde von der Feuerwehr der Dachstuhl abgesucht, um eventuelle Brandnester in der Dachkonstruktion ausschließen zu können.

Die Bewohner des Hauses konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit bringen. Zwei Bewohner, die nur auf Socken vor ihrem Haus standen, wurden von Nachbarn mit Pantoffeln versorgt. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, war es der günstigen Einsatzzeit geschuldet, dass die Feuerwehr schnell an der Einsatzstelle war und so einen noch größeren Schaden, der von der Polizei auf rund 100.000 Euro geschätzt wurde, verhindern konnte.

von TVnews-Hessen