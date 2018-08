Dr. Johannes Kirchhoff behandelt seine Patienten im Wohnzimmer in Niederthalhausen

Der Rotenburger Arzt Dr. Johannes Kirchhoff behandelt seine Patienten in einem Wohnzimmer in Niederthalhausen.

Alle paar Wochen packt Dr. Johannes Kirchhoff die Arzttasche in seiner Rotenburger Praxis und fährt über den Stock in den Besengrund nach Niederthalhausen. Dort ist das Wohnzimmer der Familie Hattenbach für eine Stunde seine Praxis für die Dorfbewohner, die nicht zur Sprechstunde nach Rotenburg kommen können, weil sie gebrechlich oder nicht mobil sind.

Im Wartezimmer, der Küche der Hattenbachs, plaudern derweil die Patienten, bis der Doktor da ist und gut aufgelegt nach dem Befinden fragt. Anna Hattenbach, die am Samstag 98 Jahre alt wird, schickt er als erste über den Flur und ins wohnliche Sprechzimmer mit den Familienfotos auf dem Büfett.

Seit 17 Jahren fährt Kirchhoff regelmäßig die kurvig-idyllische Strecke in den Besengrund. Seine Niederthalhäuser könnte er nie im Stich lassen, sagt der Rotenburger Arzt – obwohl Ludwigsau eigentlich nicht zu seinem Gebiet gehört. Diese Aufgabe hat er von seinem Vorgänger Dr. Mirko Batusic übernommen. Auch Batusic hatte die Niederthalhäuser Wohnzimmerpraxis quasi geerbt. Er war Nachfolger von Dr. Rolf Langner in Baumbach gewesen, und damals gingen Patienten aus dem Besengrund noch nach Baumbach zum Arzt.

Auch die Familie Hattenbach, die heute ihr Wohnzimmer zur Verfügung stellt, hat eine Vorgängerin: Bis zum frühen, plötzlichen Tod von Elli Diegel kamen die Patienten in deren Bauernhaus. Der Doktor kam mit Sprechstundenhilfe, nahm in Ellis guter Stube Blut ab und kontrollierte den Blutdruck der Patienten. Vom Wohnzimmer war das provisorische Sprechzimmer nur durch eine Schiebetür abgetrennt. Wer nicht wollte, dass die Nachbarn mithörten, musste flüstern, so erzählen Doris und Hartmut Hattenbach. Dagegen geht es heute sehr diskret zu. Die Familie Hattenbach schaut nur von den Fotos in den Bilderrahmen aus zu, wenn Dr. Kirchhoff die Patienten untersucht.

Im Lauf der letzten Jahre haben sich die Reihen der Patienten gelichtet. Außer Hattenbachs kommen noch eine Handvoll weiterer Patienten. Auch Rezepte oder mal eine Überweisung können die Niederthalhäuser bei Doris Hattenbach abholen.

+ Anna Hattenbach: Sie gehört zu den Patientinnen von Dr. Kirchhoff. Am Samstag feiert sie ihren 98. Geburtstag.

Sie musste sich anfangs erst an den Patientenzulauf gewöhnen. Schließlich kommen die Menschen sommers und winters, egal ob es regnet oder schneit. Das Haus an der Ortsdurchfahrt ist sogar behindertengerecht. Hartmut Hattenbach sitzt seit einigen Jahren im Rollstuhl und sein Sohn hat einen Lift an der Treppe angebaut.

Da der Doktor aus medizinischer Notwendigkeit regelmäßig bei Hartmut Hattenbach vorbeischaut, der unter Multipler Sklerose und Parkinson leidet, können auch andere Senioren nach wie vor die Möglichkeit nutzen, den Arzt zu sehen.

Kirchhoff hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen oder seinen besten Arztwitz parat, auch die Patienten nehmen es mit Humor. „Schmerz lass nach, der Doktor kommt“, heißt es dann.

Dem Doktor liegen die Patienten am Herzen. „Ich bin ja selbst vom Dorf“, sagt Kirchhoff, dessen Vater Pfarrer in Braach und Baumbach war. Er komme sehr gerne nach Niederthalhausen, sagt er. Die Menschen seien sehr dankbar und versorgten die ganze Familie Kirchhoff viele Jahre mit Ahler Wurscht und Eiern. Die schöne Fahrt durch den Wald über den Stock genießt er besonders. Nur einmal im Winter hat er erst im letzten Moment die Kurve gekriegt, als es in Rotenburg regnete und dort oben schon tiefster Winter war.