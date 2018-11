Folgenschwerer Unfall auf der B 27 am Abzweig nach Reilos

Drei Autos waren in einen Unfall am Abzweig der B27 nach Reilos verwickelt.

Friedlos/Reilos. Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Dienstagabend auf der B27 in Höhe des Abzweigs nach Reilos gekommen. Zwei Männer wurden schwerer verletzt.

Der folgenreiche Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei gegen 17.20 Uhr am Abzweig zum Besengrundcenter. Ein 63-Jähriger aus dem Knüllwald beabsichtigte an der Einmündung zur B 27 nach links in Richtung Bebra abzubiegen. Dabei übersah er das sich von links nähernde Auto eines 57-Jährigen aus Alheim.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des Unfallverursachers noch gegen den auf der Abbiegespur in Richtung Besengrundcenter stehenden Pkw eines 64-Jährigen aus Bebra geschleudert.

Die Fahrer aus Knüllwald und Alheim erlitten Knochenbrüche und Prellungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann aus Bebra blieb unverletzt.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit 18.000 Euro an. (red/nm)