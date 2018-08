Interview mit Bürgermeister Thomas Baumann: „Die Arbeit hält jung“

Ludwigsau. Nach 24 Jahren als Bürgermeister von Ludwigsau beginnt die letzte Arbeitswoche von Thomas Baumann in der Gemeindeverwaltung. Wir haben ihn zum Interview getroffen.

Die Stimme von Thomas Baumann hatte auch als Sprecher der Bürgermeister im Kreis Gewicht. Mit dem scheidenden Bürgermeister sprach Kai A. Struthoff.

Herr Baumann, ich habe Sie in vielen Jahren immer als sehr sachlichen, klaren, eher rationalen als emotionalen Menschen erlebt. Kommt denn am Ende Ihrer langen Amtszeit nun doch etwas Wehmut auf?

Thomas Baumann:Ja, es ist schon ein Einschnitt, denn jetzt beginnt der dritte Lebensabschnitt – und das ist der letzte. Deshalb ist das jetzt für mich auch kein freudiges Ereignis. Aber die Entscheidung zum Aufhören habe ich schon vor fast zwei Jahren gefasst, auch unter Druck von gewissen Rahmenbedingungen. Ich hatte genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, anders als manche Bürger, die mich jetzt sehr häufig ansprechen. Aber der Blick in die Vergangenheit verklärt ja auch manches.

Worauf sind Sie als Bürgermeister besonders stolz?

Baumann: Ich habe meinen Job gemacht. Positiv ist, dass wir uns schon im Jahr 2000 entschulden konnten. Bis heute ist es uns, als einer der finanzschwächsten Kommunen des Hessenlandes, gelungen, zumindest ausgeglichene Haushalte vorzulegen und keine Fremdverschuldung aufzunehmen. Das man mit so einer Finanzpolitik aber nicht überall Kurparkatmosphäre aufbaut, ist mir auch klar.

Welche Leiche findet Ihr Nachfolger Wilfried Hagemann im Keller des Rathauses?

Baumann: (lacht) Wir haben hier keine Leichen im Keller und auch sonst hinterlasse ich keine unbearbeiteten Vorgänge, sondern einen ganz ordentlichen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Aber auch eine Baustelle: Außer DHL hat sich bislang kein nennenswertes Unternehmen im Gewerbegebiet zwischen Mecklar und Meckbach angesiedelt. Wird das irgendwann noch mal was?

Baumann: Davon gehe ich aus. Es werden stetig Gespräche mit potenziellen Investoren geführt, auch wenn die allermeisten Anfragen nicht realisiert werden. Aber es ist einiges in der Pipeline. Die momentane Entwicklung ist gut. Im Herbst wird die Erschließungsstraße erweitert. Und dann schaun wir mal.

Als Sprecher der Bürgermeisterkreisversammlung haben Sie immer klare Kante gezeigt und vor allem kritisiert, dass die kommunale Selbstverwaltung durch mangelnde Finanzausstattung und überbordende Bürokratie immer weiter beschnitten wird. War das nur Theaterdonner?

Thomas Baumann:Nein, bestimmt nicht! Vielleicht ist es sogar gelungen, das Land in dem einen oder anderen Fall zum Einsehen zu bewegen. Kleine Kommunen müssen sich lautstark artikulieren, weil sie sonst zwischen den Ballungszentren zermahlen werden. Es ist nicht unbedingt im Interesse der Hessischen Landesregierung, kleine, finanzschwache Kommunen zu erhalten. Ich rechne damit, dass es nach der nächsten Wahl erste Schritte in Richtung zu einer neuen Gebietsreform geben wird – vor allem für kleine Kommunen. Aber schwach und schwach ergibt am Ende nicht stark – das ist ein Irrglaube. Und auch die interkommunale Zusammenarbeit stößt an Grenzen, weil irgendwann einfach die Entfernungen zu groß werden.

Auch Ihr Verhältnis zu unserer Kreisverwaltung erschien immer etwas ambivalent. Sie und einige Ihrer Bürgermeisterkollegen empfinden die Abgaben an den Kreis als zu hoch. Ist die Kreisverwaltung ein Partner oder ein Konkurrent?

Baumann: Wir sind alle Konkurrenten. Jeder hat zunächst seinen Bereich im Blick. Bei mir ist das der Ländliche, nämlich meine Kommune. Der Kreis hat alle Kommunen im Blick – und dabei ist man sich dann eben nicht immer einig. Darüber muss man reden. Ziel muss aber immer eine gemeinsame Lösung sein.

Gilt das auch für Finanzen?

Baumann: Wir Kommunen finanzieren den Landkreis, denn der hat keine eigenen Einnahmen, sondern nur die Kreis- und Schulumlage. Natürlich tut er auch etwas für uns. Trotzdem muss man fragen, ob das alles notwendig ist. Die Kreisumlage muss gesenkt werden und deshalb muss man fragen: Braucht der Kreis so viel Personal, so viel Bürokratie? Aber ich habe jetzt vier Landräte hinter mit – und mit allen bin ich gut klargekommen.

Ich kann Sie mir überhaupt nicht als Rentner vorstellen. Welche Ziele haben Sie jetzt?

Baumann: Ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten und habe meine Dienstjahre voll. Ich bin in einem Alter, in dem andere auch in den Ruhestand gehen. Aber ich werde mir ein neues Aufgabenfeld suchen. Und wenn es so weit ist, wird man es erkennen können.

Mit dem Wissen und den Erfahrungen, die Sie heute haben, würden Sie noch mal als Bürgermeister einer Gemeinde wie Ludwigsau kandidieren?

Baumann: Ja. Es hat Spaß gemacht, und ich habe es nie bereut. Wenn man Spaß daran hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten, und wenn die Familie mitzieht, dann ist das eine interessante und vielschichtige Aufgabe, die auch im Kopf jung hält.

Zur Person:

Thomas Baumann wurde am 1. Mai 1956 in Celle, Niedersachsen, geboren. Sein Vater arbeitete in der Kaliindustrie. So kam er als 15-Jähriger nach Heringen. Baumann ist Diplom-Finanzwirt. Seit dem 15. August 1994 ist er Bürgermeister von Ludwigsau. Er wohnt mit seiner Frau Marlies in Mecklar. Die Baumanns haben einen erwachsenen Sohn. In seiner Freizeit fährt Baumann gern auf seinem Mountain-Bike. (kai)