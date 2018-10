Sechs Verletzte nach Zusammenstoß bei Beenhausen

Beenhausen. Sechs Personen - darunter zwei Kinder - sind bei einem Unfall auf der L3254 zwischen Beenhausen und Ersrode verletzt worden. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall, bei dem zwei Autos zusammenstießen, ereignete sich am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in der Gemarkung "Weiße Dame".

Eine 56-jährige Frau aus Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) kam mit ihrem schwarzen Subaru aus Richtung Ersrode und hatte die Absicht, nach links an der Kreuzung "Weiße Dame" auf die L 3254 in Richtung Alheim-Sterkelshausen abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Mannes, der in einem roten Opel Meriva saß, und es kam zum Zusammenstoß beider Autos.

Alle sechs Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bisher nichts bekannt.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit circa 8000 Euro an. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (yk/red/nm)