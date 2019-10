Lullusfest: Zu diesen Zeiten ist der Marktplatz gesperrt

Wegen des Lullusfestes in Bad Hersfeld wird der Marktplatz am 2. Oktober sowie von Sonntag, 6. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Stadtverwaltung Bad Hersfeld teilt mit, dass der gesamte Marktplatz wegen Vermessungsarbeiten und wegen des Auf- und Abbaus der Schausteller- und Verkaufsgeschäfte des Lullusfestes für den allgemeinen Fahrzeugverkehr in diesem Jahr ab Sonntag, 6. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, gesperrt wird.

Während dieses Zeitraumes bestehen auf dem Marktplatz sowie in der Straße Am Markt keinerlei Parkmöglichkeiten.

Der Marktplatz ist für vorbereitende Arbeiten zum Lullusfest bereits am Mittwoch, 2. Oktober, vormittags gesperrt. Die Zufahrt zur Straße Am Markt ist vom Montag, 7., bis Freitag, 25. Oktober, gesperrt. Der Taxenstand wird in die Straße Am Markt vor Haus-Nummer 20 verlegt.

Am Lollsmontag (14. Oktober) erfolgt die Aufstellung des Festumzuges in der Straße Lappenlied. Fahrzeuge, die über die Lange Heide nach Bad Hersfeld fahren, sollten von 9 bis 13 Uhr die Straßen Mönchesweg, Falkenblick und Alter Kirchweg in Richtung Innenstadt nutzen.

Am Mittwoch, 16. Oktober (Krammarkt), von 7.30 Uhr bis 19 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 20. Oktober, von 12.30 Uhr bis 20 Uhr wird ein „P + R-Service“ ab dem Parkplatz am Freizeitbad „Aquafit“ bis zur Breitenstraße angeboten. Dieser Service kostet wie im Vorjahr drei Euro. (red/ks)

Quelle: Hersfelder Zeitung