Doppelrolle für die Polizei: Auf Streife bei Lolls

Bad Hersfeld. Auf dem Lollsmarkt in Bad Hersfeld sind die Streifenpolizisten sowohl als Ordnungshüter wie als Ansprechpartner gefragt.

Keine zehn Minuten läuft der Streifgang über das Festgelände, da werden Polizeioberkommissar Steffen Schaar und Wachpolizistin Bianca Dürr das erste Mal angesprochen. „Während der Rundgänge hat man immer wieder auch mal Zeit für ein kurzes Gespräch. Der persönliche Kontakt zu den Festbesuchern ist eine schöne Abwechslung“, sagt Schaar.

+ Offene Auge beim Lolls: Wachpolizistin Bianca Dürr (links) und Polizeioberkommissar Steffen Schaar sorgen für Sicherheit.

Präsenz zeigen und Ansprechpartner sein – das ist die Doppelrolle der Polizeibeamten der Lollswache während der Festtage. Seit einigen Jahren schon bezieht die Polizei während der fünften Jahreszeit ihr Quartier direkt am Festplatz. „Das städtische Gebäude Am Markt 16 dient inzwischen als Wache. Die Leute wissen, wo sie mit ihren Problemen hingehen können. Hier sind wir Ansprechpartner und schnell vor Ort, wenn etwas passiert“, zeigt Schaar die Vorteile der Wache vor Ort auf. Früher war die Polizei während des Lolls in Bürocontainern beheimatet, das von der Stadt ungenutzte Gebäude sei deutlich angenehmer.

In drei Schichten teilen sich die Beamten die Arbeit während des Festes auf. Die Einsatzkräfte wechseln dabei zwischen normalem Regeldienst und der Lollswache. An einsatzintensiven Tagen wie dem Montag oder am Wochenende bekommt die Bad Hersfelder Polizei Unterstützung von den Rotenburger Kollegen, der Autobahnpolizei, aus Fulda oder von der Kriminalpolizei. „Die Zahl der Einsatzkräfte ist lageabhängig“, erklärt Schaar. Vor allem montags sei viel zu tun, wenn der Alkohol schon ab der Mittagszeit in Strömen fließe.

Zurück beim Kontrollgang gehen die Polizisten nicht nur über den Festplatz, sondern kontrollieren auch schlecht beleuchtete Flecken außerhalb des Festgeländes. „Hier halten sich häufig Jugendliche auf, die Alkohol konsumieren. Auch Gewalt- oder Drogenverbrechen wollen wir hier verhindern“, sagt Schaar. Drei auffällige Personen kontrollieren Schaar und Dürr an der Stadtkirche. Alle drei haben eine Vorgeschichte bei der Polizei, einer muss sich dringend bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld melden. Sonst droht eine Haft. „Danke, dass Sie mir das mitgeteilt haben. Mein Briefkasten ist in Nordrhein-Westfalen, da habe ich länger nicht hineingeschaut“, ist er den Polizisten dankbar.

Kommunikation ist wichtig

Ansonsten ist es für die Polizei ein ruhiger Abend auf dem Lullusfest. „An solchen Tagen nehmen wir meist nur Fundsachen entgegen und sind Anlaufstelle für Probleme vieler Art“, erzählen Schaar und Dürr. An den ereignisreichsten Tagen kommt es hingegen öfter zu Schlägereien oder Körperverletzungen. Auch zu Personen, die aufgrund von Alkoholkonsum hilflos sind, werden sie dann oft gerufen.

Immer wieder im Gespräch fassen sich die Beamten ans Ohr – ein Funkspruch kommt rein. „Eine Dame wird vermisst“, erklärt Schaar. Darum kümmert sich in diesem Fall aber der Regeldienst. Hinter den Verkaufsbuden sitzen zwei Jugendliche auf einem der Blöcke, die den Verkehr stoppen. Sie seien 14, geben sie an. Schaar bittet sie, rechtzeitig nach Hause zu gehen. Die Kommunikation steht im Vordergrund, das wird von den Festbesuchern gelobt.

Besonders erfreulich ist es für die Beamten, wenn ihre Arbeit gewürdigt wird. „Von vielen Menschen bekommen wir ein positives Feedback, sie bedanken sich. Das ist toll“, sagt Dürr zum Abschluss des einstündigen Rundgangs.