Lullusfest Bad Hersfeld: Tausende feiern friedlich den Auftakt bei Bilderbuchwetter

Bilderbuchwetter mit strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen gab den passenden Rahmen zum Auftakt des Lullusfestes in Bad Hersfeld. Am ersten der acht Festtage standen traditionell das Entzünden des Lullusfeuers, der Festzug und die Eröffnung des Rummelplatzes auf dem Markt im Mittelpunkt.

+ Gut gelaunt im Festzug: Feuermeister Klaus Otto. © HZ

Bevor er mit dem Wurf der von Feuermeister Klaus Otto gereichten brennenden Fackel das „Fierche“ entflammte, listete Bürgermeister Thomas Fehling in seiner Lollsrede Geleistetes der vergangenen zwölf Monate auf und resümierte: „Ja, Politik kann also Gutes schaffen oder dabei helfen.“ Weil der „Lullus-Sportpark“ und die Festspiel-GmbH am Widerstand von SPD, Grünen und NBL gescheitert waren, sprach Fehling von „fragwürdigen Siegen“ seiner Kritiker. Der Bürgermeister appellierte an alle Hersfelder, den bevorstehenden Hessentag 2019 nicht durch Parteiengezänk zu beschädigen. Vielmehr solle er „ein begeisterndes mitreißendes Fest werden, welches neben einer großen Party auch nachhaltige, dauerhafte Impulse für Bad Hersfeld setzt.“