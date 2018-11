„Macht Euch locker“: Comedian Bülent Ceylan in Rotenburg

Charmant, ironisch oder hämisch: Bülent Ceylan zeigte in der Göbel Hotels Arena in Rotenburg, dass er meisterhaft auf der Klaviatur des Humors spielen kann.

Rotenburg. Er war nicht immer politisch korrekt, aber lustig: Star-Comedian Bülent Ceylan hat das Publikum in der Göbel Hotels Arena begeistert.

So viel Wald und Natur! Für Star-Comedian Bülent Ceylan waren die landschaftlichen Reize der Fuldastadt derart markant, dass er sie am Sonntagabend in der voll besetzten Göbel Hotels Arena gebetsmühlenartig in sein Programm einbaute.

Das Publikum nahm es mit Humor, denn der Mannheimer mit türkischen Wurzeln verpackte seine Rotenburger Wald-Philosophie entwaffnend spontan und sehr witzig. Und schließlich war das Motto „Lassmalache“, und die Zuschauer folgten dieser Aufforderung nur zu gerne.

Sein zehntes Programm im 20. Bühnenjahr widmete Ceylan seinem verstorbenen „Vadda“. Der, der immer gern gelacht und dabei den Mund weit aufgerissen habe. Über zwei Stunden ging der Comedian der Extraklasse auf der knallroten Bühne den unterschiedlichen Lachtypen auf den Grund. Spritzig, voller Selbstironie und humorvollem Einfallsreichtum erspürte er dabei zum Beispiel das deutsch-türkische Befinden nebst selbstgestrickter Lebensphilosophie. Bülent Ceylan zeigte die Welt aus seiner Sicht.

Es ging dabei um kurze Momentaufnahmen, verrückte Typen und unglaubliche Geschichten aus dem wahren Leben. „Macht euch locker“, beschwichtigte er launig, als nach einem politisch nicht ganz korrekten Witz ein Raunen durchs Publikum ging, „ich habs auch überlebt“. Damit meinte der Erdogan-Kritiker und Verfechter der freien Meinung, dass man durchaus auch über Vorurteile und Klischees lachen, lästern und verbal mal über die Stränge schlagen darf: „Da muss erst ein Türk auf die Bühne kommen, um euch Deutschen wieder Selbstbewusstsein zu geben!“.

Ceylan produzierte Lacher am laufenden Band, zielgerichtet und mitunter nicht ganz ohne Häme. Charmant und gekonnt betonte der „Monnemer“ Lokalhero mit Breitenwirkung seine Beobachtungen mit unvergleichlicher Mimik, Gestik, Wortverdrehern und feinen Dialekten. Herrlich war das Märchen Hänsel und Gretel in neuzeitlicher, türkischer Erzählweise.

Völlig losgelöst lachte das Publikum bei den Mitmach-Übungen von Lach-Yoga-Coach Bülent. Als Anneliese, Harald und Mompfred schlüpfte Ceylan in jede Rolle, ironisch, heiter, absurd, bösartig, mit Lust und Frust – in seinem Herzen aber immer den Ausgleich suchend. Großartig gelang dem Comedian das Gipfeltreffen der Selbsthilfegruppe („die anonymen Choleriker“), bestehend aus Trump („Da springt erstmal das Eichhörnchen aus seinem Haar“), Kim Jong Un, Putin und Merkel. Später kam noch Adolf Hitler dazu (und sein neuestes Werk „Mein Lachkrampf“) – parodistisch war das eine ganz große Nummer. Ob Rammstein-Tanzeinlagen mit Pyrotechnik, Slapstick, Politsatire oder einfach nur Klamauk: Ceylan plauderte und spielte mit atemberaubendem Tempo und zog das vor Lachen nach Luft schnappende Publikum in seinen Bann.

Von Susanne Kanngieser

