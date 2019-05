Madcon als Support für die Black Eyed Peas beim Hessentag

Die kalifornischen HipHopper der Black Eyed Peas haben bei ihrem Konzert am 7. Juni in der Sparkassen-Arena noch einen besonderen Support im Gepäck: Madcon.

Die beiden Jungs von Madcon werden den roten Teppich für die "BEPs" ausrollen und mit ihren Hits wie „Glow“, „Beggin“ oder „Don’t Worry“ die Stimmung in der Arena anheizen. Madcon, das ist das norwegische Duo Tshawe Baqwa und Yosef Wolde-Mariam.

Die beiden passen eigentlich so richtig in keine stilistische Schublade. Mit einer unvergleichlichen Mischung aus Pop, Electro, Reggae und HipHop produzieren sie immer wieder Hits, die sofort ins Ohr gehen und arbeiteten sich so an die Spitze der europäischen Dance-Popwelt. Anfang der 90er-Jahre wurden die beiden einander auf einer Party in Oslo mit den Worten „Du redest genau so viel, wie ein Bekannter von mir - ihr müsst euch unbedingt mal treffen!“ vorgestellt und starteten bald das gemeinsame Projekt, das in den letzten Jahren immer wieder mitreißende Tunes produzierte.

Mit ihrer neuen Single „Callin You“ legten Madcon im Frühjahr 2019 endlich nach und stellten einmal mehr unter Beweis, dass die Musiker auch 25 Jahre nach ihrem Debüt nichts von der Relevanz in der europäischen Musikwelt eingebüßt haben und immer wieder neue musikalische Wege beschreiten, wie "Callin You“ eindrucksvoll zeigt, heißt es in der Ankündigung.

Tickets für das Konzert-Event am 7. Juni in der Sparkassen-Arena mit den Black Eyed Peas, mit Madcon und mit Ricky Dietz, hinter dem sich Seeed-Frontmann Peter Fox verbirgt, gibt es im Hessentags-Ticketshop, Am Markt 1, in Bad Hersfeld, auf der Website unter www.hessentag2019.de und unter www.eventim.de. Die Tickets kosten 55 Euro/ 65 Euro (Front of Stage). Die Anreise im Tarifgebiet von RMV und NVV ist inkludiert. (red/nm)