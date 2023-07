Mähdrescher verursacht Flächenbrand neben der A7

Ein Flächenbrand an der A7 bei Hattenbach wurde von den Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht. © tvhessen-news

Sechzig Einsatzkräfte konnten Flächenbrand schnell löschen

Niederaula – Die Feuerwehren aus Hattenbach, Kleba, Niederaula, Kirchheim und Bad Hersfeld waren am Donnerstagnachmittag gefordert, um einen Flächenbrand in Hattenbach neben der Autobahn A7 zu löschen. Auch mehrere Tankfahrzeuge von in der Nachbarschaft ansässigen Firmen und Landwirte aus Hattenbach unterstützten die Einsatzkräfte bei der Wasserversorgung. Landwirte mit Pflügen zogen Schneisen neben dem Stoppelfeld, um eine Ausbreitung des Feuers, das bereits eine Fläche von ca. acht Hektar vernichtet hatte, zu verhindern.

Besonderes Augenmerk galt einem kleinen Waldstück zwischen dem Stoppelfeld und der Autobahn 7 am Hattenbacher Dreieck. Feuerwehrleute legten Schlauchleitungen über lange Wegstrecken von mehreren 100 Metern. Kurzzeitig bestand auch die Gefahr, dass einige Einsatzkräfte vom Feuer eingeschlossen werden, da der Wind auf der Anhöhe die Flammen in verschiedene Richtungen trieb. Ursache für den Flächenbrand war vermutlich der technische Defekt an einem Mähdrescher. Der Landwirt bemerkte die von seinem Fahrzeug gelegte Feuerspur an mehreren Stellen, stand dem Flammen aber machtlos gegenüber. Schon von Weitem konnte man das Feuer und die Rauchsäule über der Einsatzstelle sehen. Auch der Bürgermeister der Gemeinde, Thomas Rohrbach, machte sich an der Einsatzstelle ein Bild über die Ausbreitung des Feuers und lobte ebenso wie Kreisbrandmeister Udo Mohr und Kreisbrandinspektor Marco Kaufunger die Arbeit der Feuerwehrleute, die es nach nur knapp einer Stunde geschafft hatten, das Feuer fast vollständig zu löschen. Langwierig wurden im Nachgang die Nachlöscharbeiten und die Suche nach etwaigen Glutnestern sein. Eine Brandwache musste für längere Zeit an der Einsatzstelle zurückbleiben.

Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. jk