Magistrat beendet Arbeitsverhältnis mit kaufmännischen Geschäftsführer der Bad Hersfelder Festspiele

Harald Benz in der Stiftsruine: Der kaufmännische Geschäftsführer der Bad Hersfelder Festspiele muss gehen. Das Foto wurde kurz nach Amtsantritt im April gemacht. © Kai A. Struthoff

Der Magistrat hat beschlossen, das Arbeitsverhältnis mit dem kaufmännischen Geschäftsführer der Bad Hersfelder Festspiele zu beenden. Benz war erst seit März im Amt.

Wir dokumentieren die Pressemeldung der Stadt im Wortlaut:

Bad Hersfeld. Das Arbeitsverhältnis mit Harald Benz als kaufmännischem Leiter der Bad Hersfelder Festspiele wird mit Ablauf des 30. September 2022 beendet. Dies teilte der Magistrat der Kreisstadt Bad Hersfeld nach seiner gestrigen Sitzung mit.

Bürgermeister Thomas Fehling: „Auch wenn sich die gegenseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit bei den Festspielen nicht erfüllt haben, danken wir Herrn Benz für seinen Einsatz in den letzten sechs Monaten. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen Lebensweg alles Gute.“

Das Hauptaugenmerk des Magistrates liegt nun auf der Umsetzung einer Nachfolgeregelung. Die kaufmännische Leitung in der Stiftsruine wird traditionell von der Stadtverwaltung gestellt; zusammen mit dem Intendanten bildet sie die Geschäftsführung der Festspiele.

Die diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele gehen mit der Abschluss-Gala am 28. August zu Ende. (PM)

Von der Luisenburg nach Bad Hersfeld

Harald Benz hatte seine Stelle als Kaufmännischer Geschäftsführer erst am 15. Marz 2022 angetreten. Benz (53) wurde in Heidenheim geboren. Dort sammelte er auch erste Theatererfahrungen vor und hinter den Kulissen, unter anderem bei den Heidenheimer Opernfestspielen. Benz hat Wirtschaft und Elektrotechnik studiert. Nach dem Studium hat er in Stuttgart beim Fraunhofer Institut im Bereich Teamarbeit geforscht. „Ohne Teamarbeit geht auch Theater nicht“, sagt Benz. Nach einem Abstecher in die Lehre an einer Universität hat er zehn Jahre in der Industrie gearbeitet und Antriebstechniken entwickelt. Daher kennt er die Bereiche Projektmanagement, Budgetkontrolle und Antragswesen. Danach wechselte Benz als kaufmännischer Leiter zu den Luisenburg-Festspielen nach Wunsiedel. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Benz hat eine Lebenspartnerin, die ebenfalls bald in die Region ziehen wird. In seiner Freizeit ist er gern in der Natur unterwegs.

In einem Interview mit unserer Zeitung hatte sich Benz bei Amtsantritt zu seinen Vorstellungen und Zielen geäußert. (kai)