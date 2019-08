Marktplatz: Puppen suchen ein neues Zuhause

Puppenmacherin mit Leib und Seele: Inge Maaß hat viel Liebe in jede ihrer Puppen gesteckt. Nun möchte sie ihre Sammlung mit zahlreichem Zubehör für die Puppenherstellung in liebevolle Hände geben.

Bad Hersfeld. Irgendwie ist es schon ein Puppenhaus – das Haus, in dem Inge und Alfred Maaß ein paar Kilometer von Bad Hersfeld entfernt wohnen.

Die beiden ehemaligen Berliner haben es sich vor 46 Jahren nach einem Arbeitsplatzwechsel ausgesucht und sie fühlen sich noch immer wohl in ihm. Was natürlich auch daran liegt, dass Inge Maaß viele Zimmer des Hauses mit Puppen dekoriert hat.

Das lag irgendwann in der Luft, denn was hätte die 70-jährige Ludwigsauerin mit den vielen Porzellanpuppen, die sie selbst entworfen und hergestellt – und nicht verkauft oder verschenkt – hat, sonst machen sollen.

Durch eine Freundin war sie vor Jahren auf einen in Bad Hersfeld veranstalteten Puppenkurs aufmerksam gemacht worden. „Das wäre doch was für dich“, hatte ihr die Freundin gesagt, die wusste, dass sich die gelernte technische Zeichnerin, die sich als junge Frau in ihren Ausbilder Alfred Maaß „verguckt“ und diesen mit dem Segen des Vaters nach Abschluss der Lehre geheiratet hatte, für dieses Hobby interessierte.

Ein ganz besonderes Hobby

Auf den ersten Blick scheint das Puppenmachen ja auch gar nicht so schwer zu sein. Je nachdem, wie umfangreich man zu Werke geht. Wenn man Arme, Beine und Kopf als Rohlinge erwirbt, braucht man „nur“ noch den Körper zu stopfen, die genannten Teile zu verbinden und das Ganze ansprechend auszustaffieren. Inge Maaß beherrschte das aber irgendwann so gut, dass sie „alles“ machen wollte.

Die Herstellung einer kompletten Porzellanpuppe ist aufwendig: Der Kopf und die Gliedmaßen werden aus geschmeidigem Plastilin oder Ton modelliert, dann wird ein Gipsabdruck abgenommen. Anschließend werden der Kopf, die Arme und die Beine in Biskuitporzellan gefertigt. Danach wird gebrannt, woraufhin die Formen mit zurechtgestutzten Pinseln oder seidenüberzogenen Holzkugeln geschliffen werden. Die Hautfarbe wird durch Rougieren mit Schwämmchen und Pinsel schattiert, bevor ein Plastikskelett innen und eine Perücke aus Mohair, Echt- oder Kunsthaar außen die Puppe vervollständigen.

Die erste Puppe, die Inge Maaß modelliert hat, war ein Junge. „Ich habe mich an einem bei der Sparkasse ausgestellten Foto orientiert“, erinnert sie sich noch ganz genau, nicht ohne darauf zu verweisen, dass das ganz schön schwierig war, weil die Puppe doch recht klein war.

Sammlung wird aufgelöst

Diese und viele weitere Puppen sowie all das, was man an Ausstattung für die Puppenherstellung braucht – Formen, flüssiges Porzellan, einen funktionierenden Brennofen, Rohlinge, Glasaugen, Wimpern und noch vieles mehr – möchte die junggebliebene Seniorin jetzt in gute Hände abgeben. Am liebsten komplett und im Idealfall an eine Puppenmacherin, die „ihr Werk“ fortführt und die zur Verfügung stehenden Geräte weiter benutzt. „Es war eine schöne Zeit mit all den vielen Puppen“, sagt die Wahl-Hessin, „aber in Zukunft will ich ein bisschen mehr lesen und mich aufs Teddymachen beschränken.“ Denn das sei ihr vor vielen Jahren auch ans Herz gewachsen. (zwa)