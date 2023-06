Mit dem Prinzen auf heißen Reifen: Jara Hain aus Nentershausen ist spitze im Rallye-Sport

Von: Carolin Eberth

Mit Thurn und Taxis als Fahrer beendete sie die Rallye Velenje in Slowenien (Bild) mit einem hervorragenden zweiten Platz im Gesamtklassement und das Team übernahm die Führung in der Meisterschaft um den Mitropa-Cup. © Aljaz Jez

Sie studiert Medizin und tourt ganz nebenbei mit Prinz Albert von Thurn und Taxis durch ganz Europa, um Rallyes zu gewinnen: Die Rede ist von der 23-jährigen Nentershäuserin Jara Hain. Sie hat Benzin im Blut, steht seit Kindheitstagen an Rennstrecken und liebt den Adrenalinkick.

Nentershausen – Wer immer noch denkt, Frauen und Autos würden nicht zusammenpassen, der hat noch nicht die 23-jährige Nentershäuserin Jara Hain kennengelernt. Das einstige Rallyeküken des Rallye-Sport-Clubs in Rotenburg avanciert zur international gefragten Beifahrerin. Seit ihrem Einstieg in den Motorsport vor fünf Jahren und nunmehr 49 Rallyes sammelte die taffe Frau viele Erfahrungen bei den unterschiedlichsten Rallyeveranstaltungen in Deutschland und ganz Europa.

Sie vertrauen sich gegenseitig beim Rallye-Fahren ihr Leben an: Fahrer Prinz Albert von Thurn und Taxis und Beifahrerin Jara Hain aus Nentershausen. © Aljaz Jez

Ihrem guten Ruf als zuverlässige Beifahrerin hat sie es schließlich zu verdanken, dass sie immer häufiger von Rallye-Fahrern angesprochen wurde, die sie als Beifahrerin mit im Team haben wollten. Im vergangenen Winter wurde sie dann von dem renommierten und bekannt schnellen Rallyefahrer Prinz Albert von Thurn und Taxis (Sohn von Fürstin Gloria) angesprochen, ob sie ein gemeinsames Team bilden wollen. „Ich dachte zuerst, dass das eine Verwechslung sein muss, dass er genau mich als Beifahrerin haben wollte“, erzählt die 23-Jährige.

Beifahrer, das sind die heimlichen Helden des Rennsports und weit mehr als Passagiere, die nur neben dem Fahrer sitzen. „Ich bin sozusagen das Gehirn des Fahrers“, sagt Jara Hain. „So kann sich der Fahrer nur ums Fahren kümmern und alles andere ist mein Job.“ Dazu zählt, dass sie zum einen die Rennen im Vorfeld genau plant und zum anderen während der Rallye-Fahrt den Weg delegiert.

Mit einem Skoda Fabia RS Rally2 erzielte das Team schon einige Erfolge, unter anderem bei der Rallye Velenje in Slowenien. © Aljaz Jez

„Wir schauen uns gemeinsam im Vorfeld eines Rennens die Strecke an und dabei notiere ich mir alle wichtigen Angaben zum Navigieren der Strecke. Dazu zählen zum Beispiel auch Stichwörter zum Untergrund oder die Radien der Kurven.“ Somit entscheide auch die Beifahrerin mit ihrer Leistung maßgeblich mit über Erfolg oder Misserfolg eines Rennens. „Platz für Fehler ist hier nicht gegeben, wenn wir mit Höchstgeschwindigkeiten von 175 km/h durch Wald und Feld fahren. Sonst landet man schnell im Graben. Deshalb muss es zwischen Fahrer und Beifahrer auch harmonieren, schließlich vertrauen wir uns gegenseitig unser Leben an“, erzählt die Nentershäuserin, die bei einer Panne auch in rund anderthalb Minuten mit ihrem Partner einen Reifen wechseln kann.

Das gute Zusammenspiel der beiden hat funktioniert und zum Erfolg geführt: Das mittlerweile eingespielte Trio von Thurn und Taxis, Jara Hain und ihrem Rallye-Wagen – ein Skoda Fabia RS Rallye2 – beendete die Rallye Velenje in Slowenien mit einem hervorragenden zweiten Platz im Gesamtklassement und das Team übernahm die Führung in der Meisterschaft um den Mitropa-Cup. Das internationale Projekt, für das Hain angeworben wurde, steht unter der Führung des über Österreich hinaus agierenden Rennstall Baumschläger Rallye & Racing (BRR).

Vom Rallyeküken zur Profi-Beifahrerin geworden: Jara Hain. © Harald Illmer

Doch wie kommt eine junge Frau aus Nentershausen überhaupt zum Rennsport? „Seit ich auf der Welt bin, haben mich mein Papa und mein Opa zum Zuschauen mit zu Rallyes genommen“, erzählt Jara Hain, die das Benzin im Blut quasi vererbt bekommen hat. „Ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie mich zum Motorsport gebracht hat. Dankenswerterweise begleitet mich mein Papa auch auf fast jedem meiner Abenteuer.“

Die heimlichen Helden des Rennsports sind die Beifahrer. © Aljaz Jez

Auch wenn sie den Adrenalinkick liebt und gerne einen heißen Reifen bei den Rallyes fährt, im normalen Verkehr um ihre Heimat Nentershausen und ihre Studentenstadt Göttingen müsse man keine Angst haben, ihr in ihrem Polo zu begegnen. „In der Motorsportszene ist es verpönt, im Straßenverkehr zu rasen oder riskante Fahrmanöver an den Tag zu legen. Denn dafür sind schließlich die Rallye-Strecken dar, um das auszuleben.“

