Mit dem Trecker ins Ulstertal: Viele Zuschauer beim Schlepper-Treffen

+ © Lutz Rommel Gemütlich machten es sich die beiden Damen und erlebten den Umzug während der Fahrt mit einem netten Schlückchen inklusive. © Lutz Rommel

Zum 20. Schleppertreffen in Pferdsdorf pilgerten wieder zahlreiche Freunde der tuckernden Stahlrösser ins Ulstertal, darunter auch zahlreiche Trecker mit Hersfelder Kennzeichen.

Pferdsdorf – Ganz trocken ging das 20. Schleppertreffen in Pferdsdorf nicht über die Bühne. Die ein oder andere Starkregendusche gab es dabei aber zu verdauen.

Bereits am Samstagabend läuteten die Pferdsdorfer Schlepperfreunde bei einem kleinen Umtrunk das diesjährige Vereinshighlight ein. Ein kleiner feiner Gottesdienst mit Pfarrer Henning Voigt gehörte dabei selbstverständlich dazu.

Am Sonntag herrschte dann Trecker-Ausnahmezustand im kleinen Rhöndorf. Aus allen Himmelsrichtungen rückten die großen und kleinen Traktoren aller möglichen Fabrikate an, um Pferdsdorf erneut in ein Schleppereldorado zu verwandeln. Bereits eine Stunde vor Beginn des Umzugs herrschte großes Gewusel, denn der Tross nahm schon Aufstellung im Ortszentrum.

+ Die besten Plätze am Wegesrand sicherte sich diese Gruppe beim Treckerumzug und gefeiert wurde natürlich prächtig. © Lutz Rommel

Auf manchen Grundstücken wurde da schon kräftig Hofparty gefeiert und die Kiebitze am Wegesrand sicherten sich die besten Plätze, um den Umzug aus nächster Nähe zu besichtigen. Schnell verwandelte sich die Ortsverbindungsstraße nach Räsa zu einem zweispurigen Treckerhighway. Während die ersten Gefährte schon das Festgelände auf dem Lindenrasen ansteuerten, machten sich die letzten erst auf zur Tour, sodass man sich begegnete und ein imposantes Bild geboten wurde.

Gottlob blieb es während des Umzuges von oben trocken, weil das Schauerwetter wohl doch ein kurzzeitiges Einsehen hatte. Etwa 130 Traktoren waren am Umzug beteiligt und viele weitere Fahrzeuge verschiedener Typen standen derweil noch am Lindenrasen zur Besichtigung parat.

Stark vertreten waren Treckerfreunde aus Geismar, Mansbach oder Ufhausen aber auch die aus Borsch, Hohenroda, Buttlar, Harnrode und Gethsemane/Unterneurode waren zahlreich gekommen. Fans aus Oberellen, Sontra, Schlitz, Ettenhausen/Kupfersuhl oder Nentershausen waren auch mit von der Partie und hatten in puncto Anreise allerdings einige Kilometer mehr am Zeiger.

+ Beim Schleppertreffen in Pferdsdorf gab es jede Menge Traktoren zu bestaunen. © Lutz Rommel

Letztlich hatten sie alle viel Freude am Treffen und konnten sich unter Gleichgesinnten austauschen oder entsprechend feiern – dazu war man ja schließlich gekommen. Natürlich hatten sich die Veranstalter auch wieder ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen.

Hubschrauberrundflüge über die nahe Umgebung wurden geboten. Wer nicht ganz so weit nach oben wollte, hatte die Möglichkeit, mit dem Kran und im sicheren Korb in luftige Höhe zu gehen, um von oben das Festgelände zu erspähen. Ebenso konnte die Schlepperkutsche zur Ausfahrt genutzt werden.

Bei einem bunten Kinderprogramm hatten die Jüngsten ihren Spaß während sich die Großen an der Musik von „Herbi & Friends“ erfreuten oder den Liedern von Sängerin Hannah aus Südtirol folgten. Pferdsdorfs Schlepperchef Gerd Jacob sprach abschließend von einer gelungenen Veranstaltung trotz erschwerter Bedingungen wegen des regnerischen Wetters. Gleichzeitig dankte er allen Helfern und Unterstützern des Schleppertreffens für ihr Engagement. (Lutz Rommel)