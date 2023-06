Installation von Vodafone-Antennen in Ransbach verzögert sich

Von: Jan-Christoph Eisenberg

In direkter Nachbarschaft: Die provisorische Mobilfunkantenne von Vodafone (vorne) und der im Herbst 2020 gebaute Mast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH am Ortsrand von Ransbach. archiv © Jan-Christoph Eisenberg

Provisorien halten am längsten. Zuzutreffen scheint dies auf den mobilen Sendemast mit dem Vodafone seit Juli 2020 den Mobilfunk-Empfang in Ransbach sicherstellt.

Ransbach - Dabei hätten laut den Ankündigungen des Düsseldorfer Unternehmens längst dauerhafte Vodafone-Antennen auf dem benachbarten Mast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH installiert worden sein sollen. Termine für den geplanten Umzug hatte die Vodafone-Konzernpressestelle gegenüber unserer Zeitung zunächst Ende 2021/Anfang 2022, später dann Ende März 2022 in Aussicht gestellt. Gekommen ist es dazu bislang allerdings nicht.

Ransbach gehörte lange zu den großen Funklöchern im Landkreis, wo es in weiten Teilen des Dorfes bei keinem der drei deutschen Anbieter Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (O2) zufriedenstellenden Empfang gab. Für viele der knapp 1200 Einwohner war es deshalb ein Lichtblick, als die Deutsche Funkturm GmbH im Herbst 2020 auf dem Gelände eines Aussiedlerhofs am Ortsrand nach langer Vorplanung einen Sendemast errichtete, um das LTE-Netz der Telekom zu ergänzen.

Auf besseren Empfang mussten die Kunden von Europas größtem Telekommunikationsunternehmen allerdings dann noch einige Zeit warten. Zunächst hieß es seitens der Telekom, die sogenannte Netzdefinition, bei der neue Mobilfunk-Standorte ins gestehende Funkzellengefüge eingebunden werden, stehe noch aus. Später begründete das Unternehmen die Verzögerung mit einer Unterbrechung der Glasfaserleitung zwischen dem Mobilfunkmast und der Vermittlungsstelle. Ende Februar 2022 gingen die Telekom-Antennen schließlich in Betrieb.

Technische Gründe führt nun auch Volker Petendorf, der Konzernsprecher des Mitbewerbers Vodafone dafür ins Feld, dass der provisorische Funkmast länger als angedacht zum Einsatz kommt: „Wir hatten ursprünglich geplant, unsere Antennen dauerhaft auf dem Mast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH zu installieren und diese Antennen dann per Richtfunk an das weltweite Telekommunikationsnetz anzubinden. Leider lässt sich diese Richtfunk-Anbindung nicht realisieren“, erklärt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Was genau eine entsprechende Richtfunkstrecke verhindert, teilt Petendorf nicht mit.

Die Vodafone-Antennen müssen laut Konzernsprecher stattdessen künftig über eine Festnetzleitung in das weltweite Telekommunikationsnetz integriert werden. „Die Pläne dazu wurden erstellt und am 25. Mai 2023 fand vor Ort die Realisierungsbegehung statt. Anschließend wurde der Bau der neuen Festnetzleitung beauftragt. Diese soll im November 2023 stehen. Die Inbetriebnahme der dauerhaften Vodafone-Mobilfunkstation auf dem Mast der Deutschen Funkturm GmbH ist für Dezember 2023 geplant“, kündigt Volker Petendorf an.

Bis zur Inbetriebnahme der dauerhaften Station bleibe der provisorische Mast in Betrieb, verspricht der Vodafone-Sprecher. Dieser versorge die Kunden nicht nur mit dem GSM-Mobilfunkstandard zum Telefonieren, sondern auch mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE (4G). „Die Vodafone-Kunden im Einzugsgebiet dieses provisorischen Standorts können also mobil telefonieren und das mobile Internet nutzen – etwa aus beruflichen Gründen oder um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Medienhäusern zu informieren“, unterstreicht der Vodafone-Sprecher.

