Modehaus Sauer öffnet nach Umbau und startet Kooperation mit Vockeroth

Bad Hersfeld. Bei der Wiedereröffnung des Bad Hersfelders Modecentrums Sauer hat Inhaber Norbert Wittenberg eine beginnende Kooperation mit dem Melsunger Familienunternehmen Vockeroth verkündet.

Wie diese im Detail aussehen werde, verriet Wittenberg nicht.„Finanziell ist alles offen, aber es wird definitiv etwas passieren“, sagte er und ließ offen, in welcher Form die Inhaberfamilien investieren werden. Die Idee zur Zusammenarbeit gebe es seit einem Jahr. „Wir können keine Lehrstände mehr sehen und wollen die Städte gemeinsam attraktiver machen.“ Dazu könne man sich beispielsweise über einen Ausbau des Sortiments abstimmen und Einkauf und EDV zusammen organisieren.

Die Wiedereröffnung

Nach 16 Monaten Bauzeit hat Sauer sein Mode-Centrum in Bad Hersfeld am Mittwoch neu eröffnet. Etwa 500 geladene Gäste standen am Vormittag Schlange, um die Inhaber Martina und Norbert Wittenberg sowie Geschäftsleiter Harald Lampp zu beglückwünschen, Als das Haus am Nachmittag für die Kunden freigegeben wurde, strömten hunderte von Modefreunden in das komplett erneuerte Haus. Neue Technik, neue Klimaanlage, neuer Innenausbau und viele neue Markenshops sind das Ergebnis nach 480 Tagen Bauzeit.

Neues Logo

Im Zuge des Umbaus wurde auch ein neues Logo entwickelt. In Anknüpfung an das Theaterfestival in der Stiftsruine heißt das frühere Mode-Centrum nun „Sauer. Festspielhaus der Mode“. „Wir sind Einzelhändler, aber wir handeln nicht einzeln“, erklärte Inhaber Norbert Wittenberg. Wichtig sei das Gesamtangebot in einer Stadt: Ein breit aufgestellter Einzelhandel mit einem großen Haus als Zugpferd, eine vielfältige Gastronomie und Hotellerie und ein kulturelles Angebot. Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie der Wittenbergs steht jedoch der Mensch. Die Kunden sollen sich wohlfühlen und ein attraktives Warenangebot vorfinden. Zum Wohlfühlen sollen nicht nur die umgebauten Etagen mit deutlich mehr Deckenhöhe, gemütliche Sitzgelegenheiten und – ganz neu– ein kleines Café Baristo mit Snacks und Getränken beitragen, sondern auch freundliche und engagierte Mitarbeiter. Denen dankten die Wittenbergs und Geschäftsleiter Harald Lampp auch für ihren außerordentlichen Einsatz während der Umbauphase. Norbert Wittenstein sprach von „tollem Teamwork“. Dankbar waren Inhaber und Geschäftsleiter auch für die gute Unterstützung durch Vermieter Walter Rossing und die finanzierende Sparkasse, sowie für die gute Zusammenarbeit mit den Baufirmen und Handwerkern.