Mückenstürmer Classics: Edle Karossen in der Bad Hersfelder Innenstadt

Schmuckstücke auf vier Rädern

+ © Leander Kehl Zahlreiche Old- und Youngtimer gab es am Samstag in der Bad Hersfelder Innenstadt zu bestaunen. Zunächst trafen sich die Teilnehmer am Clubhaus des MSC an der Europaallee, ehe es gemeinsam zum Linggplatz ging. Weitere © Leander Kehl

Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten am Samstag zahlreiche Auto-Fanatiker ihre älteren und neueren Schätzchen in der Bad Hersfelder Altstadt: Bereits zum 13. Mal hatte der Motorsportclub (MSC) Bad Hersfeld zu seiner Old- und Youngtimerschau Mückenstürmer Classics eingeladen.

Bad Hersfeld – Elona Schäfer-Hablesreiter war mit der Resonanz sehr zufrieden. Rund 40 Autos und 20 Motorräder nahmen an der gemeinsamen Ausfahrt teil, die vom Vereinsgelände des MSC an der Europaallee zum Linggplatz führte, wo die Besucher sich die ausgestellten Gefährte genauer anschauen konnten. Dort wurden die Autos dem Publikum vorgestellt – inklusive Baujahr und Besonderheiten. Während der Fahrt wurden verschiedene unterhaltsame Stationen angefahren. Ein Spiel war, zu schätzen, wie viele Kugeln sich in einem Behälter befanden.

+ Stammt aus den USA: Der Jeep CJ-7 Renegade von Joachim Kruger aus Philippsthal. © Leander Kehl

Unter den Ausstellern war beispielsweise auch Manfred Karger aus Philippsthal mit seinem Cabriolet Baujahr 1973. Sein Herz schlage für ältere Autos. Meist nutze er es in den Sommermonaten, wo er sich die eine oder andere Ausfahrt gönne. Auch Joachim Krueger, ebenfalls aus Philippsthal, hält ältere Autos für wesentlich interessanter, wie er berichtet. „Neue Autos sind doch langweilig und fallen nicht aus der Reihe, haben leider wenig Charme.“ Krueger präsentierte auf dem Linggplatz seinen Jeep CJ-7 Renegade Baujahr 1979, der 2001 aus den Vereinigten Staaten importiert wurde und seit 2007 in Besitz von Joachim Krueger ist. Das Gefährt hat eine Leistung von 140 PS.

+ Die Teilnehmer treffen mit ihren Gefährten auf dem Linggplatz ein. © Leander Kehl

Zum Mittagessen ging es für die Teilnehmer zunächst wieder zurück zum Clubhaus, ehe die Stiftsruine angesteuert wurde, wo es verschiedene Spiele gab. Für musikalische Unterhaltung sorgte Jürgen Herberg von Fantastic Radio. Am Ende der Mückenstürmer Classics warteten noch zahlreiche Pokale auf die Sieger in verschiedenen Kategorien.

Von Leander Kehl