Musical-Stars der Bad Hersfelder Festspiele begeistern beim Konzertabend im Kloster Cornberg

Von: Wilfried Apel

Mit ihren Ensemble-Kollege auf Tour in der Region: Sidonie Smith erntete viel Jubel für ihre Interpretation des Whitney-Houston-Welterfolgs „I have nothing“. © Wilfried Apel

Sehr charmant, gekonnt und zum Vergnügen des im Cornberger Kloster versammelten Publikums unterhielten fünf Mitglieder des Festspielensembles von Jesus Christ Superstar.

Cornberg –Der Himmel hatte ein Einsehen und hielt sich am Freitagabend mit Regen zurück. Ganz anders die fünf Mitglieder des Bad Hersfelder Jesus-Christ-Superstar-Festspielensembles: Sidonie Smith, Ellie van Gele, Matthias Graf, Frank Josef Winkels und am Piano Christoph Wohlleben, der langjährige musikalische Kopf der Bad Hersfelder Musical-Aufführungen, gaben alles.

Rund 200 Musical-Freunde und des einen oder anderen Ausflugs in benachbarte Musikwelten dürften es gewesen sein, die den Abend genossen. Gut zwei Stunden und 22 Titel lang, von „Seasons of love“ aus dem Broadway-Musical „Rent“ bis hin zu „Thank you for the music“ von Abba. Am Anfang und am Ende traten die vier Gesangskünstler gemeinsam auf, zwischendrin demonstrierten sie ihr Können mal allein, mal zu zweit und gerne auch im musikalischen Wettstreit. Etwa, als sich die beiden Herren – Winkels als der nicht ganz so erfolgreiche Autor, Graf als die Stimme seines großen Erfolgswerks – in dem bekannten City-of-Angels-Song vorwerfen: „You’re nothing without me“.

Die Sängerinnen und Sänger spielten sich in den Zwischenmoderationen die Bälle zu. So begann Matthias Graf mit „Wie kann ich sie lieben“ aus „Die Schöne und das Biest“ und leitete über zu Ellie van Gele mit „You and I“ aus „Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812“. Die aus der französischen Schweiz stammende Künstlerin gab weiter an Frank Josef Winkels und „Der unmögliche Traum“ aus „Der Mann von La Mancha“, Sidonie Smith glänzte kraft- und gefühlvoll bei „Mit jedem Atemzug“ aus „City of Angels“.

Viel Applaus im Innenhof des Kloster Cornberg

Viel Applaus ernteten beide Sängerinnen für den aus „Jekyll und Hyde“ stammenden Song „In his eyes“, nicht zuletzt von Sascha Hövelborn aus Süß, der dieses Musical unter der Leitung von Michael Maiwald gerade mit vielen anderen Hobby-Sängern für eine für März 2024 geplante Aufführung im Bebraer Lokschuppen einübt. Von der „klangvollen“ Atmosphäre im Innenhof des Klosters zeigte sich Hövelborn ausgesprochen angetan, vielleicht auch deshalb, weil sein Lieblingslied „Die unstillbare Gier“ aus „Tanz der Vampire“ von Winkels eindrucksvoll interpretiert wurde.

Höhepunkte waren auch der berührende Bradley-Cooper-Lady-Gaga-Song „Shallow“ (Ellie van Gele und Frank Josef Winkels), der ewig junge, allerdings nicht im Bademantel vorgetragene Udo-Jürgens-Hit „Siebzehn Jahr“ (Winkels), das wunderschöne Edith-Piaf-Chanson „Hymne à l’amour“ (van Gele) und das von abgrundtiefem schwarzen Humor durchzogene Georg-Kreisler Lied „Bidla Buh“ (Matthias Graf). Vielleich aber am meisten Jubel einheimsen konnte Sidonie Smith für ihre Interpretation des Whitney-Houston-Welterfolgs „I have nothing“. Ähnlich begeistert zeigte sich das Publikum von „Ein Schritt zu weit“ aus dem Musical „Aida“.

Insgesamt entstand der Eindruck, dass die von Festspielintendant Jörn Hinkel aufgegriffene Idee, mit Künstlern in der Region auf Tour zu gehen, eine wunderbare ist. Was die Protagonisten allerdings nicht dabei hatten: einen Song aus dem gerade laufenden Festspiel-Musical „Jesus Christ Superstar“. (Wilfried Apel)