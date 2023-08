In Friedewald: Musik unterm Regenbogen

Teilen

Musicalstars der Bad Hersfelder Festspiele singen in der Wasserburg Friedewald. © Brunhilde Miehe

Als letzte Veranstaltung der „Festspiele on Tour“, organisiert von Katja Panitz von der Agentur Harth und Saager in Kooperation mit den jeweiligen Veranstaltungsorten, gastierte ein Teil des Ensembles von „Jesus Christ Superstar“ in der Ruine der Friedewalder Wasserburg. .

Friedewald – Aus dem Musical-Ensemble waren mit dabei: Christoph Wohlleben (musikalische Leitung), Sidonie Smith (Maria Magdalena), Frank Josef Winkels (Pontius Pilatus), Mathias Graf (Kaiphas) und Elli van Gele (Soul Girl). Wer allerdings auf den einen oder anderen Song aus „Jesus Christ Superstar“ wartete, wurde enttäuscht.

Dafür präsentierte man aber Highlights aus mehreren anderen Musicals und Genres, als Solopart oder im Duett, Trio oder Quartett vorgetragen. Kaum waren die etwa 200 Besucher in den Bann gezogen worden, musste die Vorstellung wegen einsetzenden starken Regens unterbrochen werden. Der große, stark leuchtende und Segen versprechende Regenbogen überspannte offensichtlich nicht das Veranstaltungsgelände. Aber nach einer etwa halbstündigen Pause nahm man einen erneuten Anlauf und dann blieb es bis zum Ende trocken.

Von den 20 von Christoph Wohlleben auf dem Piano versiert begleiteten Songs seien nur einige hervorgehoben. Die aus Miami/USA stammende Sidonie Smith bewegte unter anderem mit ihrer Soulstimme bei „Summertime“ aus „Porgy and Bess“. Frank Josef Winkels erntete mit „Die wahre Macht, die uns regiert, ist die Gier“ aus dem „Tanz der Vampire“ Bravorufe. Mathias Graf trat mit „In der Straße wohnst du“ aus „My fair Lady“ hervor. Die aus dem französisch sprechenden Teil der Schweiz stammende Ellie van Gele berührte besonders mit ihrer auf Französisch ge-sungenen „Hymne à l‘amour“ von Edith Piaf. Mit Bravorufen und regem Beifall wurde das ansprechende Programm immer wieder gewürdigt.

Bei der Zugabe animierten die vier Sängerinnen und Sänger das Publikum mit Abbas fast zum Gassenhauer gewordenen „Thank you for the Music“ zum Mitklatschen und nicht wenige stimmten leise mit ein. So klang der Abend trotz der Unterbrechung wegen des Regens im idyllischen Ambiente der Wasserburg noch wohlgestimmt aus.

Von Brunhilde Miehe

Gute Laune trotz Regen: Das Publikum in Friedewald. © Brunhilde Miehe