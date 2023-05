Nach langem Warten rollen die Bälle: Spielplatz und Minigolfanlage in Richelsdorf werden eröffnet

Von: Thomas Klemm

Teilen

Daumen hoch: Die neue Minigolf-Anlage in Richelsdorf wird Ende Mai übergeben. Wildecks Bürgermeister Alexander Wirth freut sich, dass die Anlage und der nebenan gelegene Spielplatz endlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. © Thomas Klemm

Was lange währt, wird endlich gut. Unter diesem Motto könnte die angepeilte Wiedereröffnung des Spielplatzes und die Neueröffnung der Minigolfanlage im Wildecker Ortsteil Richelsdorf stehen.

Richelsdorf – Mancher wird vielleicht in Gedanken hinzufügen: „Dass ich das noch erleben durfte...“ Am 28. Mai um 14 Uhr endet eine lange Leidenszeit vor allem für die jungen Bewohner Richelsdorfs und deren Eltern. Vor knapp acht Jahren musste der einzige öffentlich zugängliche Spielplatz in dem Ort gesperrt werden. Grund war die massive Arsenbelastung des Erdreichs in diesem Gebiet (wir berichteten mehrfach). Und die Baufortschritte für den naturbelassenen neuen Minigolfplatz verzögerten sich aus demselben Grund ebenfalls erheblich.

„Dies alles sind eigentlich noch Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm 2008. Eigentlich wollten wir im August 2015 die beiden Sachen in Angriff nehmen, aber dann traf die Hiobsbotschaft mit der Arsenbelastung bei uns ein“, blickt Wildecks Bürgermeister Alexander Wirth (SPD) zurück. „Ich bin den zuständigen Behörden wirklich sehr dankbar, dass sie uns die Fördermittel für diese beiden Maßnahmen immer wieder gewährten und nicht einfach gestrichen haben.“

Zunächst wurde das belastete Bodenmaterial, welches auf Bergbau-Altlasten zurückzuführen ist, von dem Gelände entfernt und fachgerecht entsorgt. Das kostete schon mal 300 000 Euro. Nach dem Erdaustausch hat man sich der Auffrischung des Kinderspielplatzes gewidmet und den nebenan gelegenen Minigolfplatz in Form gebracht. „Der besteht aus Naturmaterialien und nicht aus Beton. Das ist das Besondere an dieser Anlage. Außerdem wurde hier ein Wasserlauf integriert“, erklärt der Bürgermeister. Der sorge für einen Naherholungseffekt. Auf den und auf eine rege Nutzung durch Minigolfer hofft Alexander Wirth, sobald die Anlage freigegeben wird. „Unser Spielplatz ist zwar fertig, aber offiziell wird er erst am 28. Mai geöffnet.“

Die Gesamtkosten für die Minigolfanlage inklusive der Ausbauarbeiten am Funktionsgebäude sowie am Spielplatz belaufen sich auf 310 000 Euro. Als Zuschuss durch die Dorferneuerung flossen 148 506 Euro in die Gemeindekasse. Darüber sind die Wildecker sehr froh. Die „Schlüsselgewalt“ über das Areal wird dem hiesigen Obst- und Gartenbauverein übertragen. Der wird die Golfanlage entweder selbst betreiben oder aber unterverpachten. Und da über kurz oder lang auch das Backhaus wieder genutzt werden soll, welches zwischen dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus und dem Spielplatz liegt, herrscht sicherlich bald Trubel in dieser lange „belasteten“ Ecke von Richelsdorf. (Thomas Klemm)