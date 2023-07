Naturpark Knüll will auch die Bildungsarbeit intensivieren

20 zertifizierte Premiumwanderwege und -spazierwege mit einer Länge von insgesamt 174 Kilometern gibt es im Naturpark Knüll – und es sollen noch mehr werden.

Neuenstein – „Wir sind bereits in Gesprächen mit mehreren Kommunen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg, und wollen auch dort Fabelwege entwickeln“, sagt die Geschäftsführerin des Naturparks Knüll Katrin Anders im Montagsinterview mit unserer Zeitung.Es gebe bereits konkrete Gespräche mit Ludwigsau und Alheim.

Der Naturpark Knüll ist der jüngste von insgesamt 104 Naturparken in Deutschland und wurde im Jahr 2021 gegründet. Er hat eine Fläche von 83 000 Hektar, wovon 36 000 Hektar Schutzgebiet sind, und umfasst 17 Städte und Gemeinden. Aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg gehören Bad Hersfeld, Ludwigsau, Niederaula, Breitenbach/H., Kirchheim, Neuenstein, Alheim, Rotenburg und Bebra zum Naturpark, der sich aus dem Leader-Projekt Knüll entwickelt hat. Daraus erkläre sich auch, warum die Verteilung der bislang 20 Fabelwanderwege bislang „etwas westlastig“ sei, sagt Anders.

Den besonderen Reiz des Naturparks mache dessen landschaftliche Vielfalt und der stete Wechsel von Wald, Offenland und Fachwerkdörfern aus, erklärt Anders. Neben dem reinen Naturerlebnis beim Wandern oder Spazieren auf den zwischen 3,6 und 15 Kilometer langen Wegen, die nach Fabeln benannt sind, engagiert sich der Naturpark auch in der Bildungsarbeit. Dabei arbeite man auch eng mit dem Umweltbildungszentrum in Licherode zusammen, erklärt die Geschäftsführerin.

Zudem kooperiere der Park mit 14 Kitas der Region. Der Kindergarten in Ludwigsau-Mecklar wurde unlängst als erste „Naturpark-Kita“ zertifiziert. „Wir möchten in Zukunft auch noch enger mit den Schulen zusammenarbeiten und die Erwachsenenbildung intensivieren“, kündigt Anders an. Eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Naturparks komme den 26 ehrenamtlichen Wegepatinnen und -paten und den 18 Naturparkführerinnen und -führern zu, die Wanderwege kontrollieren und instand halten und Wandergruppen anleiten.

